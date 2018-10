Oña respalda a su compañera de partido en la polémica que se ha generado a raíz de sus declaraciones sobre el nivel escolar de los niños de 8 a 10 años en Andalucía - "El problema es la gestión de Susana Díaz", señala

Mensajes sin complejos y cargados de orgullo de pertenencia a unas siglas se suceden en tromba durante la conversación con Esperanza Oña. No enmienda a su compañera Tejerina, como sí hizo Juanma Moreno, al que ahora acompaña como número dos. Pide unidad, aunque reconoce que «hacer unas listas siempre es problemático». Se deduce que no son momentos para invitar a una futura rebelión orgánica. Todos somos del PP-A y todos ganamos juntos. O moriremos. Políticamente hablando, claro está.

El PP-A y su eterna aspiración por gobernar Andalucía. ¿Por qué esta vez sí será la definitiva?

En un principio, las encuestas reflejan que más de un 60% de los andaluces pide un cambio. Es la vez que con más claridad se ha plasmado este deseo. Hay una falta de confianza total en el PSOE y eso es un punto de partida distinto. Posiblemente, no haya ocurrido en ocasiones anteriores. Además, en la calle hemos visto manifestaciones numerosas que jamás se habían hecho en Andalucía. Nosotros siempre hemos defendido nuestros argumentos, convencidos de que seremos un mejor gobierno. Pero es gratificante que muchos empiecen a estar de acuerdo con nosotros. El PSOE no puede seguir. Ahora mismo, es el principal problema que tiene Andalucía.

¿Cuánto daño hacen unas declaraciones como las de la exministra Isabel García Tejerina?

A ver, aquí todo se magnifica. De lo que se dijo, con más o menos acierto, lo que subyace es que la gestión del sistema educativo en Andalucía está siendo mala. Debería alarmarnos mucho más que la educación no tenga el nivel que requieren nuestros niños a que alguien lo ponga de manifiesto. Hay ahí una hipocresía tremenda. Lo que dice Tejerina es una verdad como un piano de cola. Los andaluces lo que se deberían sentir insultados es por Susana Díaz. ¿A los padres andaluces no les ofende que sus hijos estén recibiendo una educación que es bastante peor que en otras comunidades? Ese es el problema.

¿Pero no cuestiona, al menos, el momento? Al PSOE le faltó tiempo para erigirse como el defensor de todos los andaluces.

Lo que hay que hacer, es destapar al PSOE de la bandera de Andalucía. Oiga, ya no le valen a usted ni estas excusas. Esta señora habrá estado más o menos afortunada. Ahora, no hace un daño de ninguna clase. No influye en que el niño, mañana, en su clase, no tenga a ningún maestro de apoyo.

¿El nivel de formación del profesorado es el adecuado?

El problema no es el profesorado. Evidentemente, en todo el personal los habrá más y menos profesionales. Ni los alumnos. Los alumnos andaluces no son más torpes que los de otros lugares. Lo que están es recibiendo una enseñanza mucho peor gestionada. En resumen, no sólo tenemos un nivel educativo más bajo sino que lideramos el fracaso escolar en toda España. No nos perdamos siempre en la demagogia. Tejerina ha hecho una denuncia real y el problema es Susana Díaz.

Al final, acompañará a Juanma Moreno como número dos por Málaga. ¿Le hubiera gustado ir de uno y que Juanma Moreno hubiera liderado la candidatura por Sevilla?

Sinceramente, me es indiferente. Yo creo que en esta ocasión, más que nunca, tenemos que tener altura de miras. Yo no puedo estar mirando si soy cabeza de cartel cuando resulta que es más conveniente hacer un encaje y que Juanma vaya por Málaga. No tengo ningún tipo de problema. Además, como Juanma tendrá que estar por todas las provincias, estaré disponible para hacer el mayor esfuerzo que se me pueda exigir.

¿Tiene algunas preferencias para los nombres que deben completar la lista la semana que viene?

Evidentemente, las tengo. Pero en estos momentos no puedo decir cuáles son. De verdad. Puedo decir que Patricia Navarro hace un buen trabajo para Málaga y tiene que estar sí o sí.

¿Esas preferencias se limitan a personas que apoyaron la candidatura de Pablo Casado?

Yo no creo que por haber apoyado a Pablo haya que estar o por haber apoyado a Soraya haya que quitar. Ya tenemos a un presidente y es el de todos. Ahora, no se trata de que los que no hayan ganado se cierren en banda. Ni que haya venganzas o puñaladas. Ya no lo digo sólo por Málaga, sino por toda Andalucía. Hacer unas listas siempre es problemático y no se trata de poner a alguien per se.

Es la segunda vez que Juanma Moreno se presenta a las andaluzas. ¿Hay más presión para él que en 2015?

Hombre, yo creo que sí. Pero eso es normal. Si en la primera ocasión que se presentó no logramos lo que pretendíamos, ahora es la segunda vez y hay que ir a por todas. Me imagino que sí, que Juanma percibe eso como una mayor responsabilidad por su parte.

Cs ha deslizado que en un hipotético caso de que dieran los números, apoyaría un cambio de gobierno después del 2 de diciembre. ¿Confía en Juan Marín para ello?

Lo mismo lo dijo en 2015. Sólo hay que tirar de hemeroteca. No es que yo no confíe en la palabra personal de Juan Marín. En la palabra política ni confío ni desconfío. Sólo sé que prometió lo mismo y no lo cumplió.

¿Cree que ante la duda Cs se volvería a inclinar hacia el PSOE?

Lo que yo sé, es que se ha inclinado hacia el lado del PSOE. Y que ha participado de sus políticas erróneas. Que ahora quieran venir con una túnica blanca de candidez...¡Pues no! Los que quieren un cambio en Andalucía, sólo lo tienen seguro con el PP.

Los dirigentes del PSOE insisten en que su partido está en una carrera por la derecha con Cs. ¿Teme que al PP-A se le vea demasiado escorado para cosechar un amplio apoyo en Andalucía?

No creo que eso sea así. El PP siempre ha estado en el mismo sitio, obteniendo el mayor número de votos. Eso son mensajes que suelta la izquierda, pero no creo que sea algo que esté generalizado. El PP sabe todo el mundo donde está porque lleva con los españoles muchos años. En Cs creen que han inventado a España y Andalucía y no es verdad. Han venido a sostener al PSOE y darle vida. Nosotros somos un partido de centro derecha y a mucha honra.

Vox ya ha anunciado que se presentará. ¿Teme una pérdida de votos?

Hombre, que Vox se presente, si consigue votos, los tiene que rebañar de algún sitio. No me agrada que entré en esta disputa electoral. Pero es un partido democrático y está en su derecho. Tampoco me agrada Podemos y ahí está.

En el caso de unos malos resultados, ¿Juanma Moreno debería dar un paso atrás?

Esa es una decisión que le corresponde a él. Además, se comprometió a un proyecto de ocho años. Por tanto, él sabe lo que cree más conveniente para él mismo y para Andalucía.

¿Ocho años aunque suponga estar de nuevo en la oposición?

Estoy convencida de que él sabrá tomar la mejor decisión para el PP-A.

¿A usted le haría ilusión presidir el PP-A?

Nunca me he postulado y creo que de esto deberíamos hablar después del 2 de diciembre. Igual, resulta que estamos gobernando. Después del 2 de diciembre, podremos hablar de lo que hay que hacer. Ahora mismo toca trabajar juntos, tener buena sintonía y no sembrar dudas. Hay que trabajar para ganar las elecciones y formar un gobierno honesto.