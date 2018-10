La Opinión elige a los cinco Premios Málaga 2018

­La Opinión de Málaga, medio perteneciente al grupo multimedia Prensa Ibérica, celebra el próximo jueves, 25 de octubre, la Gala Premios Málaga 2018 en el Museo Automovilístico y de la Moda, en el edificio de la antigua Tabacalera, para entregar cinco reconocimientos a personas, empresas y organizaciones que a lo largo de este año han demostrado una notable contribución al progreso de la sociedad, del deporte, de la economía, del turismo y de la cultura en la provincia.

Premio Sociedad

En esta edición de los premios de La Opinión de Málaga, el periódico ha decidido que el Premio Sociedad sea para el Banco de Alimentos Bancosol que preside Joaquín Jiménez por su imprescindible labor en Málaga. Si la solidaridad tuviera cara, sería la de Bancosol, una entidad sin ánimo de lucro que siempre ha luchado para que todos los malagueños puedan satisfacer una de las necesidades más básicas del ser humano: la de comer.

Estos días han cumplido dos décadas de servicio y dedicación abnegada a quienes más dificultades pasan, veinte años de lucha por un mundo y una sociedad más justas, un tiempo en el que no sólo hemos pasado una grave crisis económica que se cebó con los más humildes, sino que también en tiempos de boom inmobiliario, aquellos años frenéticos de vino y rosas, Bancosol continuó abogando por que cada malagueño que lo necesitase tuviera un plato de comida sobre la mesa.

Veinte años no son nada, dice el bolero, pero en dos décadas Bancosol ha repartido más de setenta millones de kilos de comida y más de 3.800 voluntarios han dado vida a los valores humanistas que inspiraron el nacimiento de la entidad. Más de 45.000 personas son atendidas cada año y cuenta hoy en día con 242 entidades colaboradoras.

Pero el reparto de alimentos no es la única labor de esta organización. Bancosol ha desarrollado un intenso trabajo en pro de lograr la inserción laboral de quienes lo necesitan, en una batalla constante por dar una oportunidad a los desempleados. Así, por ejemplo, en los últimos cuatro años la entidad ha logrado que casi 500 personas consigan un trabajo gracias a los convenios firmados con 120 empresas.

«Ojalá llegue un momento en que no sea necesaria nuestra labor», ha dicho recientemente el presidente de Bancosol, Joaquín Jiménez. Lo cierto es que si Bancosol no existiera, habría que inventarla. Se trata de una organización que nació en marzo de 1998, cuando ocho amigos, movidos por el amor al prójimo, dieron vida al embrión de la organización. En 2002, tuvieron su primera nave y en 2009, la ampliaron. Poco a poco, han llegado a disponer de 2.000 metros cuadrados, un espacio que ya se les está quedando pequeño. Tanta pasión por el ser humano no cabe en una sola nave.

Hoy, Bancosol, con la complicidad de toda la sociedad malagueña, continúa ayudando a quienes más lo necesitan con el convencimiento de que no se puede dejar caer a nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase. Ser solidario no es una moda, sino una forma de vivir. Por todo ello, el consejo editor de La Opinión de Málaga otorga a Bancosol el Premio Sociedad 2018.



Premio Deportes

El Premio Deportes 2018 será para el Málaga CF Femenino, que el pasado 27 de mayo logró el ascenso a la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino español. En una temporada dura para la entidad de Martiricos, con el descenso del primer equipo a la Liga 123, las chicas de Antonio Contreras daban una alegría a la afición blanquiazul accediendo a la élite de un fútbol femenino cada vez más pujante en España.

El Club Atlético Málaga fue el primer equipo de fútbol femenino que se fundó en Andalucía, un 30 de junio de 1991. A lo largo de sus años de historia disputó 15 temporadas en la Primera División, convirtiéndose en un histórico del fútbol femenino español. En la temporada 1997/98, todavía con su antigua denominación, consiguió algo que nadie había hecho hasta entonces: conquistó la Liga Iberdrola, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Además, en 1997 también disputó la final de la Copa de la Reina.

El 8 de junio de 2016, próximo al 25º aniversario de su fundación como entidad, se aprobó la absorción por parte del Málaga CF del Club Atlético Málaga. Una medida que reafirmó la vinculación y la apuesta de la entidad albiceleste por el fútbol femenino, con Hamyan Al Thani, hija del sheik Abdullah Bin Naser Al-Thani, propietario del club de Martiricos, al frente como presidenta del Málaga CF Femenino.



Premio Empresa

Con el Premio Empresa 2018 se quiere reconocer el trabajo realizado por la cooperativa axárquica Trops, que con cerca de 40 años de trayectoria y más de 2.500 agricultores asociados, se ha convertido en la líder europea en la comercialización de aguacates, mangos y otros cultivos subtropicales. La cooperativa, ubicada en la pedanía veleña de El Trapiche, se dedicó en sus orígenes a productos como la fresa pero fue en los años 90 cuando decidió especializarse en el aguacate, un cultivo originario de Sudamérica y que encontró en la Costa del Sol Oriental un clima idóneo para su desarrollo en Europa por sus suaves temperaturas. De hecho, la costa malagueña y granadina se ha postulado como la verdadera despensa del continente en este tipo de productos. Trops concentra algo más del 30% de los aguacates que se producen en España y más de la mitad de los mangos y destina alrededor del 90% de la producción al exterior, con clientes en 25 países de cuatro continentes y con Gran Bretaña y Francia como principales mercados. La privilegiada ubicación de Málaga ha permitido que los subtropicales de la provincia se hayan convertido en la principal referencia europea, por delante de otros productores como México o Chile. Trops tiene más de 150 empleados y maneja una facturación anual de hasta 70 millones de euros. Guacamole, dados, postres y hasta gazpacho de aguacate son algunos de las elaboraciones lanzadas al mercado en los últimos ejercicios. Uno de los empeños permanentes de la cooperativa es facilitar a los asociados su labor diaria. Como ejemplo, instaló hace tres años junto a la sede central una gasolinera propia con precios especiales para sus agricultores y también una nueva tienda de productos gastronómicos selectos. Trops afirma que su misión es garantizar a los agricultores una comercialización justa y a los consumidores las mejores frutas tropicales.

Premio Turismo

El Premio Turismo 2018 reconoce al Festival Starlite como un elemento dinamizador insustituible de la proyección turística de Marbella. Este pasado verano ha celebrado su séptima y más exitosa edición, la más concurrida de todas y se ha convertido por méritos propios en el gran evento musical del año a nivel europeo. Ningún festival iguala la nómina de estrellas, tanto españolas como internacionales, que cada año que acuden a Marbella para ser protagonistas de unas veladas únicas en el singular anfiteatro natural de la Cantera de Nagüeles. Su enorme repercusión, labrada gracias al riguroso trabajo de sus responsables –el matrimonio formado por Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer–, lo ha convertido en un foco turístico de primer orden. Desde el año 2012, cuando Starlite inició su historia entre nosotros, este festival ´boutique´ se ha convertido en todo un referente, además de en una incontestable marca de calidad. Elton John, Tony Bennett, Julio Iglesias, Luis Miguel, Paco de Lucía, Raphael, Ricky Martin, Plácido Domingo, Tom Jones, Andrea Bocelli, Pablo Alborán, Maná, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Santana, Pablo López, Miguel Bosé, Anastacia? los grandes nombres de la música han desfilado por el escenario de Starlite para encontrarse con el público en unos recitales íntimos y cercanos. Pero además de ser el mayor proyecto empresarial de turismo, ocio y cultura de la Costa del Sol, este certamen también destaca por su labor solidaria a través de la Starlite Gala, uno de los actos benéficos más importantes de España. En sus distintas ediciones, Starlite Gala, cuyos anfitriones son Antonio Banderas y la propia Sandra García-Sanjuán, ha recaudado más de 2 millones de euros, con los que ha podido ayudar a cerca de 120.000 familias y escolarizar a más de 20.000 niños.



Premio Cultura

El Premio Cultura 2018 reconoce la formidable influencia del Museo Picasso en el desarrollo de la ciudad de Málaga. Cumple este 27 de octubre sus primeros 15 años, pero parece que lleva entre nosotros toda la vida.

La capital de la Costa del Sol le debe mucho a una pinacoteca que no sólo ha ejercido como gran protagonista de la transformación cultural de la capital de la Costa del Sol sino que, además, ha sido uno de sus grandes instigadoras, animando a quienes han venido después a mantener su listón. Porque con el centro del Palacio de Buenavista Málaga dio el salto cualitativo que necesitaba y se autoconvenció, por fin, de que debía exigirse la ambición y la excelencia. Podría haberse conformado con vivir de la marca Picasso, con ser ese gran museo que la ciudad natal del genio necesitaba para su promoción turística, pero la institución que dirige José Lebrero siempre ha querido ser una institución agitadora, en perpetua búsqueda.

Acaba de marcharse Warhol de sus salas, espacios que ya han sido habitados a lo largo de estos años por titanes del arte como Jackson Pollock, Francis Bacon, Louise Bourgeois, Paul Klee, Willem de Kooning, Roy Lichtenstein, René Magritte, Hilma Af Klint. Nombres imprescindibles que dan la medida exacta de la altura de miras y el empeño con que se trabaja desde la calle San Agustín, y que también explican por qué el Museo Picasso Málaga celebra su aniversario con cifras espectaculares: no muchas pinacotecas españolas han cerrado sus últimos ejercicios con subidas de visitantes, pero la malagueña puede presumir de haber recibido casi un 14% de afluencia. Hace 15 años Pablo Ruiz Picasso regresó simbólicamente a su tierra natal, a su ciudad. Y lo hizo para quedarse, para mostrar a sus paisanos que el arte, la imaginación y la pasión son los mejores vehículos para mejorar como sociedad y como personas. Por eso, el consejo editor de La Opinión de Málaga ha decidido otorgar al Museo Picasso Málaga su Premio Cultura 2018 al Museo Picasso Málaga, una institución que ha guiado a la ciudad hacia su modernización.