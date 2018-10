CCOO y UGT Málaga apoyan a los bomberos tras el fallecimiento de José Javier Gil

Comisiones Obreras y UGT Málaga se han reunido hoy en la Alameda de Colón para brindar su apoyo a familiares, compañeros y equipo de bomberos tras el fallecimiento de José Javier Gil

Las fuertes lluvias acontecidas este fin de semana en distintos puntos de la provincia han dejado importantes estragos en varios municipios. Uno de ellos es Campillos, donde el fuerte temporal se ha cobrado la vida de uno de los bomberos que realizaba labores de rescate, José Javier Gil.

Comisiones Obreras y UGT Málaga se han concentrado hoy en la Álameda de Colón para mostrar sus condolencias y apoyo a los familiares, compañeros del cuerpo del Consorcio de Bomberos y al conjunto de bomberos que se han visto reflejados en este accidente laboral.

Fernando Cubillo, secretario general de Comisones Obreras de Málaga, ha reivindicado la necesidad de potenciar los servicios públicos y de emergencia "queremos pedirle también a las administraciones públicas que no escatimen y que no recorten en personal, que no recorten en medios materiales y en formación que es necesario, que los servicios públicos y en este caso los servicios de emergencia, hay que potenciarlos ".

Asimismo, Ramón Sánchez, secretario general de UGT Málaga, ha mostrado sus condolencias y ha recalcado que se trata de una situación muy triste para ellos, "en este caso es muy triste porque es una persona que en su trabajo se dedica a actuar en situaciones de riesgo cuando ocurre alguna situación de este tipo, la policía, los bomberos, nos van desalojando y ellos se enfrentan al riesgo".

José Javier Gil llevaba décadas trabajando en situaciones de riesgo. Además era voluntario en protección civil y formaba parte del cuerpo de bomberos del Consorcio de la zona de Antequera.