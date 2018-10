Un consultorio de campaña para mostrar la precariedad de la Atención Primaria

Médicos tomando la tensión, recogiendo firmas entre la ciudadanía e informando sobre la huelga de paros parciales que comenzó la semana pasada en la provincia. Los facultativos de Atención Primaria han montado hoy un consultorio de campaña en plena plaza de la Constitución para mostrar el modelo al que aseguran que camina la sanidad pública en la ciudad con la vuelta de los ambulatorios de hace décadas.

El presidente del Sindicato Médico, Antonio Martín, ha detallado que esta "performance" forma parte de las propuestas que refuerzan la huelga convocada por el sindicato y la plataforma Basta Ya, y apoyada por el Colegio de Médicos de Málaga. Una huelga que esta semana se celebra los días 22, 23 y 24 de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

El consultorio, que ha congregado también a los pensionistas, no se trata de una actividad aislada y el colectivo vuelve a montarlo el próximo día 30 en la plaza de la Constitución aunque en noviembre cambiará la ubicación, sin saber aún dónde, ya que el Ayuntamiento comienza con el montaje de la decoración navideña.

El martes a las 13.00 horas está prevista una nueva reunión entre la Delegación de Salud y los médicos tras enviar los facultativos una propuesta en la que aseguraban que no aceptarán ninguna solución que no acepte los diez minutos por paciente y los 25 por jornada a demanda. Otros de los aspectos importantes de esta negociación para el sector es que se asegure la sustitución cuando los médicos están de vacaciones 15 días o más. "Si no, se trata de una situación de carencia", ha indicado el presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque. Todo ello sumado a la posibilidad de hacer pruebas diagnósticas o mejoras salariales, entre otros aspectos.

En cuanto a las cifras de seguimiento, el colectivo ha recordado que la administración pública realiza unos cálculos en los que contabiliza bajas y vacaciones que bailarían las cifras entre un 20 y 30 por ciento. "No nos preocupa el porcentaje porque esta es una batalla ganada de la opinión pública", ha matizado el representante de la plataforma Basta Ya, Carlos Bautista.

En cuanto a los médicos que se hoy han ido a sus puestos de trabajo a pesar de querer seguir la huelga en las zonas afectadas por las lluvias de los últimos días, el colectivo ha recordado que "ser médico es una profesión responsable que está por encima de cualquier reclamación social o económica". Las peticiones de servicio a domicilio o ayudar a restablecer la normalidad e nlos centros de salud de las zonas afectadas o núcleos próximos son las principales funciones que tendrá que hacer las horas posteriores a las fuertes lluvias.