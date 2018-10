El PSOE pide una mesa de trabajo para mejorar la actividad de los economatos

­El grupo municipal socialista llevará una moción a la Comisión de Pleno de Derechos Sociales en la que pide la creación de una mesa de trabajo en la que estén presentes las entidades sin ánimo de lucro para mejorar el funcionamiento de los once economatos de la ciudad y poder así garantizar su continuidad, dotándolos de una adecuada financiación.

«El PSOE es consciente de las enormes dificultades económicas que padecen muchos ciudadanos y ciudadanas de Málaga, especialmente menores de edad y ancianos», dijo el portavoz socialista, Daniel Pérez, quien recalcó que se habla de recuperación económica cuando la amplia mayoría de familias «sigue inmersa en ella». «La pobreza se ha cronificado en la provincia, en la que hay más de 167.000 personas que subsisten con ingresos mensuales inferiores a los 663 euros y familias con cuatro personas con menos de 1.343 euros mensuales», señaló.

El líder socialista también afirmó que, de hecho, «ya se habla del ´precariado´, trabajador que, pese a tener ingresos por su trabajo, no sólo no llega a fin de mes, sino que no puede permitirse siquiera poner la calefacción en invierno o poder disponer de agua caliente», criticó Pérez, quien incidió en la necesidad de que las políticas sociales lleguen al mayor número posible de personas, «porque es la obligación de las administraciones públicas».

En este marco, agregó, hay que entender la labor que realizan los economatos y su función social, como complemento a las políticas sociales de las instituciones públicas, de ayuda directa a las familias sin recursos. «Actualmente hay 11 economatos que realizan 4.842 atenciones familiares y estamos profundamente preocupados por la falta de liquidez que tienen. Es fundamental que cuenten con las partidas presupuestarias adecuadas para que puedan actuar de una manera eficaz», agregó el dirigente socialista.

Por su parte, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez puso el acento en que la actual convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para que faciliten la compra de productos de primera necesidad a personas con problemas económicos se establece un plazo de ejecución de apenas cinco meses, «ni siquiera la mitad del año, cuando las necesidades familiares abarcan los 365 días del año». «Una situación que se ve agravada teniendo en cuenta que las entidades que gestionan los economatos deben afrontar el adelanto económico para comprar los alimentos si quieren ponerlos en marcha, dificultando su desarrollo y propiciando que sólo puedan subsistir quienes cuentan con un buen soporte económico o implementándose sólo la parte sociolaboral del proyecto», esgrimió la edil.

«Si el Ayuntamiento apuesta de manera seria por el funcionamiento de este sistema es urgente que lo dote de la financiación adecuada. Por eso, estamos convencidos de que las conclusiones que surjan de la próxima mesa de trabajo sobre economatos estarán ampliamente recogidas en la próxima convocatoria de subvenciones», finalizó.