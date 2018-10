Los abogados lamentan que Málaga Ahora ponga en duda su labor con los migrantes

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha lamentado hoy las declaraciones de la edil del grupo municipal Málaga Ahora Isabel Jiménez que afirmó el lunes, en la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento, que los migrantes que arriban en las pateras a nuestras costas no están siendo atendidos por los letrados.



La propia concejal ha pedido perdón en Twitter y ha asegurado que no se entendieron sus palabras, tratando de aclarar que su crítica se dirigía a la Subdelegación del Gobierno y a la falta de coordinación, aunque ayer, en el debate con el edil de Servicios Sociales, Raúl Jiménez, quien la invitó a rectificar en varias ocasiones, se centró en defender que los letrados no atendían a los migrantes. Dijo literalmente: "Quisiera un punto más –en la moción–, que cuando lleguen estas personas que se les dice al Colegio de Abogados que hay, creo, para que sean informadas de cuáles son sus derechos una vez lleguen aquí a Málaga, porque en muchas ocasiones no están allí, no se les informa". Es decir, dice claramente que los abogados "no están allí" cuando llegan los migrantes.







Como quedó claro, me refeíia a cumplir protocolos, algo que os dificultan las admins mientras no doten de los recursos necesario y y muevan a las personas cada pocos días, sin que el abogado sepa adónde ni tenga resto de la información. — Isa Jiménez MlgAhora (@IJSantaella) 23 de octubre de 2018

El edil del PP le contestó que los migrantes siempre son atendidos en el Puerto y le pidió específicamente, sin hablar de falta de coordinación alguna, qué día y qué hora no estuvieron los abogados. "Yo estuve la semana pasada en el albergue, que había 56 inmigrantes, y allí no sabían ni se había avisado a los abogados ni nada, y estaban desde el día anterior con los niños. Que fuimos allí a visitarla.Luego dijo que se firman los protocolos, se hace el anuncio en prensa, "nos hacemos la foto, pero que luego detrás de esa realidad, esa es la verdad, seamos coherentes" y concluyó: "Luego llega el momento y no existe, no hay nadie, no se les atiende". Es decir, que no se atiende a los inmigrantes por parte de los abogados. Las palabras sorprendieron tanto al edil popular que le dijo: "Intenta usted cargarse con su desconocimiento el trabajo de mucha gente".El decano de los abogados, de cualquier forma, quiso dejar claro que los letrados del colegio malagueño prestan asistencia a todos los extranjeros que llegan por vía marítima.El Colegio de Abogados fue pionero en poner en marcha un turno de oficio especializado en la atención de personas extranjeras que llegan a nuestras costas por vía marítima, iniciativa que ha sido aplaudida por el Defensor del Pueblo, instituciones europeas y colectivos como Málaga Acoge.Las aseveraciones de la concejala sorprenden, incluso,En lo que va de año, los 315 letrado que forman parte del turno de oficio especializado de atención a migrantes que llegan en pateras han atendido a 4.182 personas.