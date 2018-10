Detenido en la Trinidad por amenazar a su pareja y a su cuñado con un cuchillo

Los policías lo arrestaron como presunto autor de los delitos de violencia de género y amenazas graves.

Un joven de 28 años fue detenido el pasado domingo por la Policía Local de Málaga por presuntamente amenazar de muerte a su pareja con un cuchillo. Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las 15.00 horas en el barrio de la Trinidad, donde una llamada al 092 informó de la presencia en la calle de un hombre armado con un cuchillo que estaba amenazando a una mujer que se encontraba en el interior de un domicilio. Ante la gravedad de los hechos denunciados, una dotación de seis agentes del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local se desplazó inmediatamente al lugar indicado y se encontró con la escena tal y como la había descrito el requirente.

Según fuentes policiales, el joven agarraba un cuchillo al tiempo que amenazaba e insultaba a los ocupantes de una vivienda. A pesar de la presencia de los agentes, el individuo no soltó el cuchillo ni cesó en las amenazas, situación que obligó a uno de los agentes a desenfundar su arma reglamentaria. Esta acción hizo que el hombre tirara el cuchillo, de unos once centímetros de hoja, al suelo y finalmente fuera reducido por los policías. Estos subieron entonces al piso al que se dirigía el joven y se entrevistó con una mujer que se identificó como su pareja sentimental, con la que tenía dos hijos. La joven explicó que habían convivido juntos hasta hace aproximadamente una semana, cuando al parecer tuvo lugar otro episodio con un arma blanca que finalizó con la marcha del hombre de la casa hasta la mañana del domingo. Según su testimonio, su pareja se presentó a las 9.30 horas en el portal del vivienda y llamó al portero automático hasta que en un momento dado se tornó violento porque no le abría la puerta. Aunque se marchó, esta versión añade que el hombre regresó minutos antes de las 15.00 horas con un cuchillo y comenzó a amenazar de muerte tanto a su pareja como al hermano de esta. Finalmente, el hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de violencia de género y otro de amenazas con arma blanca.