La tromba deja daños en olivar y almendro, pérdidas ganaderas y caminos destrozados

Muchas explotaciones son todavía inaccesibles - Critican la falta de limpieza de los cauces de ríos.

­La organización agraria Asaja Málaga denunció ayer que «la falta de limpieza en algunos cauces de ríos ha empeorado los problemas acarreados por las fuertes lluvias sufridas durante la madrugada y toda la jornada del domingo» aunque reconoció que «ante una situación como la vivida es difícil que los cauces asuman todo el caudal». La semana pasada Asaja ya alertó de esta falta de limpieza y de «las nefastas consecuencias que podían conllevar». Las fuertes lluvias han dejado este fin de semana una acumulación de más de 400 litros de agua en la provincia, afectando especialmente a diversas zonas desde Bobadilla, en la comarca de Antequera, hasta la comarca de Ronda.

En una primera aproximación de puesta en contacto con sus agricultores, el colectivo ha comprobado grandes daños en infraestructuras como «naves en algunos casos con grandes pérdidas ganaderas, caminos, instalaciones de riego, daños en plantaciones de nuevos cultivos leñosos, principalmente». «Los daños se irán incrementando conforme pasen los días», estimó.

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, detalló que los cultivos leñosos más afectados son el olivar y el almendro, ya que el agua ha arrasado con muchos árboles de nueva plantación, lo que obligará a reponerlos con otros ejemplares. Actualmente se está en plena recolección de la aceituna de mesa, que puede verse ahora ralentizada en puntos como Teba, ya que la cooperativa de la zona tardará algunos días en volver a estar completamente operativa. En la zona de Ronda también se han visto perjudicados algunos cultivos herbáceos, caso de los cereales invierno (trigo, cebada y avena) y algunas parcelas de viñedo.

Bellido también dijo que muchos caminos están impracticables, por lo que agricultores y ganaderos están tendiendo muchas dificultades para acceder a sus explotaciones y poder comprobar los daños. «Algunos están haciendo las primeras evaluaciones con los prismáticos, porque no pueden llegar», apuntó. En el caso de la ganadería, urge poder llegar a las naves del ganado, ya que hay que llevar pienso o retirar la leche. Es posible que algunos animales también hayan podido perderse.

«En primera instancia, el fenómeno de Depresión Aislada en Niveles Altos (Dana) ha dejado a su paso problemas importantes de acceso que reflejan el estado de dejadez que tienen las infraestructuras en nuestra provincia», explicó Asaja. A ello se le suma, añadió la organización, el problema de la limpieza de cauces de los ríos, cuyos desbordamientos suponen «uno de los principales problemas para los agricultores e instalaciones agrícolas y agroindustriales de la zona». Asaja afirmó que esta situación provoca que «el agua tienda a salir y no a entrar en el mismo».

Antes este problema, la organización reclama la creación de una partida presupuestaria para el mantenimiento periódico de los cauces. «Al igual que los agricultores tenemos la obligación de pasar una ITV periódica de nuestros vehículos, la administración debe superar igualmente, una Inspección de la limpieza de los cauces de los cuales son titulares. En muchos casos los propios agricultores intentan limpiar un cauce público, que no es su obligación, y es la propia burocracia la que impide esta colaboración del agricultor», comentó.

Por otra parte, Asaja destacó la importancia de las infraestructuras hidráulicas cuya existencia ha permitido recibir los más de 80 hectómetros cúbicos recogidos, «que de no ser así hubieran provocado daños inimaginables aguas abajo». «Con lo cual volvemos a solicitar la creación de toda infraestructura que, por un lado, evite enormes daños y, por otro, ayude a acumular recursos hídricos», dijo.

La organización afirmó que no puede cifrar todavía los daños ya que aún se encuentra valorando los mismos, y cree no será hasta dentro de varios días cuando se pueda ver claramente hasta qué punto han salido perjudicadas las explotaciones agrarias, para lo cual solicita «la colaboración de los agricultores y ganaderos afectados, que en muchos casos aún no han podido entrar en sus explotaciones, rellenando las declaraciones de daños que tenemos preparadas a tal efecto».





Parcelas anegadas

Por su parte, COAG Málaga está realizando una evaluación de los daños que se han producido tanto en enseres materiales, viviendas y calles como en la agricultura, con parcelas anegadas, animales muertos, tierras de labor inutilizadas a corto plazo e infraestructuras destrozadas, que hacen muy difícil el acceso en estos momentos.

El secretario provincial de COAG Málaga, Antonio Rodríguez, manifestó que estas lluvias, que «no las han conocido ni los más mayores de los pueblo» y que han provocado «graves daños en las tierras de labor y en las infraestructuras agrarias». «Hay caminos completamente destrozados, muchas parcelas han sido literalmente arrolladas por las avenidas de agua, llevándose la tierra fértil y destrozando la arboleda» , dijo. Por ello, se evaluarán los daños y se han puesto a disposición de los afectados para facilitarles el asesoramiento que puedan necesitar.

Según Rodríguez, en las próximas horas urge abrir los caminos cortados de las ganaderías y de las fincas para permitir los accesos a la recogida de leche o la llegada del pienso. Una vez evaluados los daños, COAG Málaga valorará pedir a las administraciones la declaración de zona catastrófica para las localidades afectadas.