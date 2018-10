El comité de Limasa se encierra en el Ayuntamiento tras la reunión

Representantes del comité de empresa de Limasa y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han mantenido este miércoles una primera reunión sin acuerdo en torno al grave conflicto planteado en relación al pago de los atrasos al que los trabajadores creen tener derecho tras las recientes sentencia judiciales que han fallado a favor de que los empleados de la empresa mixta recuperen los derechos firmados en el convenio de 2010, actualmente vigente.

La reunión comenzó a las 16.30 horas y se ha prolongado hasta las 20.00 horas en un ambiente tenso debido a la distancia que separa a ambas partes. Tras dos horas de reunión hubo un receso y en torno a las 19.00 horas volvieron a sentarse, pero una hora más tarde la reunión se dio por concluida sin acuerdo alguno. El alcalde ha estado asistido por la concejala Teresa Porras, el gerente Rafael Arjona y otros directivos de la empresa.

Las posturas tras ese primer envite permanecen muy alejadas. Mientras los trabajadores fijan en torno a unos 60 millones de euros el dinero que deben recibir de atrasos y compensaciones, a razón de unos 12.000 euros de media por trabajador, la empresa plantea que los atrasos al los que tendrían derecho los trabajadores giran en torno a los 1.300 euros por operario, lo que no superaría los 3 millones de euros en total.

El comité quiere reanudar la reunión



Pasadas las nueve de la noche, el comité de empresa de Limasa se niega a abandonar el Ayuntamiento de Málaga y exige que el alcalde regrese para continuar la negociación sobre los atrasos.

De la Torre dejó el encuentro por razones de agenda y la dio por finalizada, sin embargo, el comité criticó esta actitud del regidor y considera que se ha levantado unilateralmente de la reunión y se ha mantenido en la mesa de negociación, donde siguen sus representantes reclamando la vuelta de De la Torre para seguir abordando este tema.

La postura del comité ha movilizado a la Policía Local y algunos de sus agentes, tanto de paisano como de uniforme, han acudido al Ayuntamiento y están a la espera de si fuese necesario algún tipo de intervención.

Aunque el alcalde se levantó de la mesa, el resto de los miembros de la mesa, tanto la edil, como el gerente y otros responsables municipales y directivos de la empresa, se mantienen en la reunión, expectantes a lo que pueda suceder, aunque ahora mismo no se está abordando la negociación.

Los trabajadores exigen una negociación justa de sus reclamaciones y no se van a mover de ahí hasta que no se llegue a a acuerdos satisfactorios. El presidente del comité, Manuel Belmonte, ha asegurado que la situación ha llegado a su límite y que la solución es un acuerdo justo y que no están dispuestos a otra salida, asegurando que si no se dan estos acuerdos se tomarán otras medidas.

De la Torre no negociará bajo presión



El alcalde ha vuelto al Consistorio pasadas las nueve y media de la noche y ha asegurado que no va a negociar, afirmando que hay más días de seguir negociando sin estar bajo presión. "Espero que se vayan por su propio pie, porque aquí no se pueden quedar", ha explicado De la Torre sobre el encierro del comité.