Ni piscina ni biblioteca en el Puerto de la Torre

?Mario Cortés informa de que las obras de la biblioteca empiezan la semana que viene y calcula que la piscina estará lista en septiembre de 2019.

«Lleva más de tres años cerrada y le pegaron fuego el año pasado. Es la única instalación que tenemos. Los mayores el sitio más cercano que tienen es Teatinos o El Cónsul, hay muchas personas con problemas de movilidad, les mandan masajes de agua y no pueden venir aquí. Nadie asume responsabilidades», critica Salvador Vera, responsable de Málaga Ahora en el Puerto de la Torre.

Salvador está delante de la piscina municipal, en el Camino de Orozco y denuncia el que una mala revisión técnica municipal tras el incendio del 1 de mayo de 2017 se olvidara del abombamiento de la cubierta, «así que viene una empresa nueva a hacerse cargo, ve las incidencias y no se hace responsable de esto».

«Entre unas cosas y otras, poner bien la piscina va a costar dos millones de euros y no sé si la veremos lista porque hay que ver cómo están las bombas de calor, porque la piscina era climatizada, los cables de acometida, los filtros de arena, los motores... además, quieren poner un ascensor y un gimnasio, para darle más vida a la parte de abajo», precisa.

Salvador Vera aprovecha para criticar el que, en una situación como esta, «nadie asume responsabilidades y alguien tiene que tener porque los hemos puesto ahí para que vigilen». Por último, denunció el que la piscina tenga 24 horas al día las luces encendidas.

Otra causa de queja es la paralización de las obras de la biblioteca municipal Vicente Espinel, en la calle Compositor Enrique Aranda. «Iban a ampliar la antigua biblioteca, pero al técnico municipal se le olvidó hacer la cata de los cimientos viejos, y resulta que los nuevos tenían 50 cm de base y los cimientos viejos, 30 cm y llega el constructor y dice que no se hace responsable».

El portavoz de Málaga Ahora denunció además que la sede provisional se encuentra en la sede del distrito pero sólo abre de lunes a viernes de 9.30 a 2.30, «así que no está funcionando para los niños, que tienen horario escolar de mañana». «Son muchas cosas sin hacer en el Puerto de la Torre: la urbanización del Camino de Orozco, la piscina, la biblioteca... y nadie asume responsabilidades», recalca.

Respuesta municipal

El concejal del Puerto de la Torre, Mario Cortés, declaró a este diario que a la piscina «le pegaron fuego de forma interesada» y reconoció que por una inspección municipal «demasiado superficial» de los daños, «cuando el adjudicatario de la concesión vio cómo estaba el techo y el vaso de la piscina también dañado, dijo que no estaba en condiciones, así que el concesionario suspendió la concesión». Mario Cortés explicó que la luz 24 horas es una decisión de este particular por seguridad y calculó que la piscina, a la espera de licitación, podría volver a abrir «en septiembre del año que viene, así que, que esté tranquila la oposición que no se abrirá para las municipales».

Con respecto a la biblioteca, atribuyó el problema «a un error en la redacción del proyecto» e informó de que las obras comenzarán «la semana que viene» y durarán unos tres meses, aunque luego Cultura tendrá que equiparla.