Los vecinos del Centro insisten en que Málaga no puede ser un parque temático

Alfonso Miranda, presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo de Málaga, ha criticado hoy que los hosteleros hagan una campaña para pedir a los asociados que se opongan a la aprobación como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) de 98 calles del casco antiguo y cinco de El Romeral, que supone, entre otras muchas medidas, la prohibición de que en esos sitios no pueden abrir nuevos bares, restaurantes y discotecas durante un año. El documento, ya aprobado en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, irá a Pleno mañana y saldrá adelante sólo con los votos a favor del PP, los sufragios en contra del PSOE y Ciudadanos, y la abstención de IU-Málaga para la Gente, Málaga Ahora y el edil no adscrito Juan José Espinosa. Ha insistido en que no se puede convertir al corazón de la ciudad "en un parque temático".

Miranda ha destacado que no son todos los hosteleros los que incumplen las normas, "no queremos generalizar", pero ha dicho que las declaraciones del colectivo son "contradictorias, para confundir a la gente", en el sentido de que auguran una pérdida del 25% de los 10.000 empleos que genera el sector en la capital. "Ellos lo que quieren, y lo ha dicho su presidente, Javier Frutos, en prensa, es la autorregulación y las normas, en una sociedad democrática, son para todos. Lo que no puede ser es que se pida que todos cumplamos la ley y a ellos se les exima de ello. Imagínese que cada uno quiere aparcar donde le dé la gana", ha criticado.

El presidente de los vecinos del Centro Antiguo ha insistido en que ellos no quieren que cierre ningún bar o restaurante, ni que se pierdan puestos de trabajo. "De hecho, los vecinos del Centro somos los mejores clientes de la hostelería malagueña, los clientes fijos, pero lo pedimos es que todos podamos cumplir las normas, ellos y nosotros. ¿Es autorregulación lo que piden? Eso parece", ha reflexionado.

En cuanto al ZAS en sí, Miranda ha señalado que es un asunto complicado, "como va a salir no nos gusta, pero es un mal menor. Ya le hemos visto la cara al PSOE. Aquí no se dirime el ZAS, sino un modelo de ciudad; unos quieren que sea un parque temático y otros consideramos que el Centro, que tiene dos mil setecientos años de historia y creo que merece la pena conservarlo".

Miranda ha recordado que no sólo hacen ruido algunos negocios hosteleros, sino que el Ayuntamiento ocupa, de 365 días que tiene el año, buena parte de ellos la calle con "actividades innecesarias". "El tema es que se debate el modelo de ciudad, y si todos cumplimos con las normas, que es lo que se pide por nuestro colectivo, seremos más felices. Las instituciones deben velar por el bien de todo el mundo, no por el de unos pocos", ha precisado, para criticar también el decreto de la Junta que permite que, donde no se aplique el ZAS, cada bar puede poner música donde quiera, "lo que supone abrir la barra libre".