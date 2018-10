Celebración de la Fiesta de Halloween en el centro de Málaga. Gregorio Torres

La noche más oscura y terrorífica del año está a punto de llegar, se trata de laque se celebrará el próximo 31 de octubre, y que se ha convertido en una cita ineludible para los malagueños que quieran pasear por el centro con sus disfraces.Con motivo de esta celebración de origen anglosajón, Málaga y su provincia se llenan de numerosas actividades para amenizar la escalofriante velada. Para los que no puedan esperar a la noche de Halloween,Por tercer año consecutivo, la calle Camino de los Castillejos, situada junto a la Cofradía de la Nueva Esperanza, acogerá un pasaje del terror solidario. Un escalofriante evento benéfico organizado por la asociación malagueña ´La sonrisa de un Niño´, la cual se dedica a la acogida temporal de niños y niñas bielorrusos afectados por el desastre nuclear de Chernobyl. El pasaje t, y el precio de la entrada será de. Todo lo recaudado será destinado a la asociación.Este espacio organizauna visita nocturna teatralizada. En las zonas más oscuras de este espacio, estarán escondidos terroríficos personajes que harán de la noche un momento especial y escalofriante.Las personas que deseen asistir podrán hacerlo disfrazadas. La visita comenzará a las. El precio de la entrada para adultos será dey para menores de dieciséis años y socios de, y deberá realizarse reserva previa en el 951 926 180.y organiza una visita terrorífica por todos sus jardines en la que los visitantes podrán aventurarse y descubrir todos los personajes llegados del ultra-mundo. Los asistentes disfrutarán deldonde mediante diferentes dinámicas se conocerá la historia del cementerio. La actividad es apta tanto para adultos como menores. Las personas interesadas en realizar la visita debeny tiene un coste de. La visita tendrá lugar el v. Durante la tarde del martes, todos los asistentes recibirán un mapa de establecimientos que participarán en el clásico ´Truco o Trato´, además habrá una Fiesta infantil en la que tendrá lugar un concurso de disfraces donde se premiará las categorías de niños, adultos y familiar. Un photocall será habilitado para los que quieran inmortalizar el momento.En ellos más pequeños podrán disfrutar de esta celebración asistiendo a los talleres ´Fantasmas de Halloween´. Estos tendrán lugar elEl centro comercialorganiza un serie de eventos para que todos puedan disfrutar de esta fiesta. Eltendrán lugar talleres especiales de maquillaje. Además, else impartirá el taller de cocina ´Dulces de Halloween´; el mismo día a las 20 horas, el centro organiza un taller terrorífico de inglés para los más pequeños con la colaboración de la academia English Now!. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar junto a sus padres de un taller de cocina sobre la temática, donde aprenderán a elaborar platos tan sorprendentes como carne de zombie, aperitivo de fantasma o zumo extraterrestre., a partir de las 18 horas en la planta baja del centro comercial. Previo a esta festividad,organizado por la Asociación de empresarios Soho y Hogar Abierto. Else podrá asistir a diferentes talleres, concursos de disfraces y gritos, conciertos y una ´Ruta Dulce´ por los comercios del Soho. Sólo por asistir los visitantes entrarán en un sorteo de una tarjeta regalo de 300 euros del Corte Inglés.Su casco antiguo será el protagonista elEl Ayuntamiento de Marbella ha organizado trece actividades entre las que se incluiran talleres, pasacalles y pasajes del terror. Se instalará un gran escenario y el Paseo de la Alameda acogerá una zona de castillos hinchables y unmientras que la Plaza de los Naranjos será punto de partida de un segundo pasacalles que dará comienzo a las 19.30 horas, un photocall y un stand informativo en el que todos los niños que vayan disfrazados recibirán una calabaza de forma gratuita.Esta edición volverá a acoger uny, como novedad, los pequeños podrán disfrutar de uno infantil en el Paseo de la Alameda. El programa se completa con unay con distintas actuaciones musicales que se desarrollarán a lo largo de toda la jornada.Este barrio malagueño organiza la. Esta fiesta tendrá lugar el, en la barriada de Las Pedrizas y estará compuesta por una serie de actividades entre las que destacan conciertos, historias de miedo, un pasacalles Terrorífico, la Cueva del Terror.Else habilitará unen el que sólo los más valientes a partir de 13 años, podrán cruzar los laberintos de su cementerio viviente. Ese mismo día,en la que también tendrán lugar un concurso de tartas y gritos.El parque ha preparado para elespectáculos de animación especiales para Halloween, una fiesta temática en la que todo el espacio estará ambientado para el momento. Los asistentes podrán disfrutar de una atrevida experiencia en lay la entrada será gratuita para aquellos que acudan disfrazados.Eltambién contará con una decoración especial en todo su recorrido. Del 1 de octubre hasta el 2 de noviembre, a todos los niños y niña menores de 10 años que asistan disfrazados se les regalará su entrada.Desde el área de Juventud y Comercio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga organizan el especial Halloween,Esta localidad de la Axarquía organizaráuna serie de actividades destinadas a todos los públicos que quieran disfrutar de esta festividad.El, con talleres; dos pases de cuentacuentos terroríficos, a las 18.00 y a las 19.00 horas. A partir de las 20:00 horas del mismo día empezará a funcionar el tren terrorífico, que saldrá desde Las Carmelitas hacia la Casa de las Asociaciones , donde se encuentra el pasaje del terror. El j. Acceso gratuito.El parquetambién celebra Halloween delTodos los niños y niñas que se atrevan adentrarse en la naturaleza y acudan disfrazados en estas fechas, entrarán de forma gratuita.En esta misma localidad, la céntrica calle Villa se convertirá elal que todos los viandantes podrán acceder.El parque infantil,organizará una noche de Haloween repleta de actividades orientadas a los más pequeños entre las que se encuentran un túnel de terror, talleres de maquillaje, concursos de disfraces, diferentes comidas. El evento tendrá lugar eEn Maro (Nerja) se celebrauna festividad que se organiza paralelamente a la tradicional. Desde elhasta el 1 de noviembre y a partir de las 17 horas, tendrá unEn el Centro Comercial Rincón de la Victoria también se ha sumado a la serie de centros que organizan actividades con motivo de Halloween. Familias completas podrán asistir dels, a el pasaje de terror organizado, así como elLaun pasaje del terror donde adultos y pequeños podrán disfrutar de la noche de Halloween. El mismo día, en la calle San Miguel, tendrá lugar un desfile que llegará hasta la propia plaza. En ella, también se llevará a cabo un concurso de disfraces y un concierto de rock infantil con música en directo.También en esta localidad, y para los más adultos,. El parque estará lleno de misteriosa aventuras, pruebas y enigmas en las que podrán participar toda la familia. Entre ellas, se llevarán a cabo la gymkana ´Las cinco incógnitas´ y los más valientes podrán adentrarse en un misterioso y sombrío tronco