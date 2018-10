Málaga baja por primera vez en diez años del 20% de paro y roza su récord de ocupados

La provincia gana 43.700 ocupados, la segunda mejor cifra tras Barcelona y Madrid, y llega a 643.500 - España supera los 19,5 millones de empleos.

Las cifras de desempleo continúan con su dinámica general de bajada en Málaga y están en sus niveles más bajos desde 2008, justo cuando comenzaban a percibirse de forma ya clara los efectos de la crisis. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el INE, y correspondientes al tercer trimestre de 2018 (que suele ser el mejor del año al reflejar todo el empleo de verano), la provincia registra actualmente un total de 140.100 parados, con un descenso de 19.700 sobre el segundo trimestre. La caída es de 18.200 desempleados en relación a hace un año. Con estas cifras, la tasa de paro se sitúa ahora en el 17,88% (tres puntos menos que hace un año) y baja por primera vez de la barrera psicológica del 20% desde el tercer trimestre de 2008.

Respecto a la actividad, la EPA refleja un total de 643.500 ocupados en Málaga, con un aumento de 12.500 en este último trimestre. En relación a hace un año, la provincia ha ganado 43.700 ocupados (la tercera mayor subida del país a nivel provincial tras los 54.200 de Barcelona y los 49.300 de Madrid). Los datos en este apartado rozan las mejores cifras de siempre, que datan de 2007 (647.200).

En cuanto a la población activa, el número de personas en edad y disposición de trabajar ha bajado en la provincia en el último trimestre en 7.300 personas, para un total de 783.500. En relación a hace un año, el número de activos ha subido en 24.400, lo que da todavía más valor al descenso del paro y a la creación de empleo. La población activa supera ya las cifras de 2007, antes de la crisis.

La tasa de paro en Málaga se sitúa casi cinco puntos por debajo de la andaluza (22,85%) y algo más de tres puntos por encima de la nacional (14,55%).

La evolución del mercado de trabajo no convence a los sindicatos. UGT la valoró negativamente por «insuficiente». «La situación actual, con problemas estructurales históricos agravados, precisa de una estrategia integral de generación de empleo de calidad y de lucha contra la precariedad. Los parados son la prioridad y no hay mejor forma de mejorar su empleabilidad que con eficaces políticas activas de empleo. Andalucía representa casi el 18% de la población estatal y no vamos a admitir ningún reparto presupuestario de estas políticas que no alcance dicho nivel», dijo.

Por su parte, la secretaria de Empleo de CCOO Málaga, Patricia Laguna, recordó que la ocupación en verano bajó entre las mujeres. CCOO también constata que pese a la reducción del paro, se mantiene la alta tasa de temporalidad en el empleo, ya que la EPA refleja el número de empleados sin tener en cuenta el tiempo de sus contratos y la duración de la jornada. «Se contabiliza como empleado incluso a aquella persona que trabaje una hora en la semana de referencia», afirmó Laguna.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, valoró el descenso «global» y «esperanzador» del desempleo en la comunidad pero advirtió de que «queda muchísima tarea por hacer». «Seguimos teniendo unas tasas elevadísimas de paro en Andalucía, de casi un 23%. Todavía hay un diferencial de ocho puntos con el resto del país», apuntó.

España baja al 14,5% de paro

En España, el paro bajó en 164.100 personas en el tercer trimestre del año sobre el trimestre anterior hasta situar el total de desempleados en 3.326.000 personas, su cifra más baja desde finales de 2008. En el último año, el paro acumula un descenso de 405.800 desempleados, un 10,9% menos que en el tercer trimestre de 2017.

Respecto a los ocupados, entre julio y septiembre de este año se crearon 183.900 empleos, con un 0,95% de subida con respecto al trimestre anterior, lo que deja el total en 19.528.000 personas, su mayor nivel desde el cuarto trimestre de 2008. En los últimos doce meses se han creado 478.800 puestos de trabajo.

La tasa de paro bajó siete décimas en el tercer trimestre, hasta el 14,55%, su valor más bajo en diez años, mientras que la tasa de actividad se moderó levemente hasta el 58,7%, tras aumentar el número de activos en 19.800 personas entre julio y septiembre.

La bajada del desempleo en el tercer trimestre (-164.100 desempleados) es inferior a los descensos experimentados en ese mismo periodo en 2017, 2016, 2015 y 2014. La creación de empleo tampoco supera la que se logró en este periodo en los últimos dos años, cuando se generaron más de 200.000 puestos de trabajo.

En Andalucía, el número de ocupados aumentó en 300 personas en el tercer trimestre hasta situarse en 3.032.700 personas. En los últimos doce meses se han ganado 80.400 ocupados. El número de desempleados disminuyó en 12.100 personas en ese periodo hasta 898.200 parados, mientras que en el último año la disminución fue de 107.400.