Málaga, capital del SEO

Este sector, enormemente cambiante, continúa en auge - La Costa del Sol destaca por su potencial, «no tanto por la cantidad, pero sí en calidad», en un ámbito en crecimiento

En un primer momento, la palabra «SEO» puede sonarle a chino a mucha gente. Sin embargo, eso es algo que está cambiando desde los últimos años. Y es que, como señala Arturo Morán, fundador y manager strategy de la agencia de marketing digital Desmonkey, «la gente que se incorpora al mercado laboral habla cada vez más el lenguaje SEO». Este sector, el del Search Engine Optimization –significado de estas siglas–, consiste, literalmente, en cómo aparecer de manera natural en un buscador cuando alguien hace una consulta.

Málaga alberga una serie de empresas que tienen se dedican a este campo; aunque, eso sí, destacan más en calidad que en cantidad. Así lo reseña Fernando Muñoz, de Señor Muñoz Consultores (perteneciente al Grupo Raíz Digital), que opina que «las empresas que aprovechan el tráfico SEO abundan en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, las cuatro zonas donde hay un mayor tejido productivo». «Esto, a nivel de cantidad; pero a nivel de calidad, en Málaga hay agencias de SEO al mismo nivel o superior a agencias que puedas encontrar en esas cuatro ciudades», especifica Muñoz. Este «potencial» es patente en Flaticon, Tiendanimal o Resultados de Fútbol, «empresas que han nacido y viven en internet, que aprovechan toda la fuerza del online para organizar su negocio, que están en Málaga y que son muy potentes en temas de posicionamiento», explica.

Una destacada es Uptodown, cuyo área de negocio son las aplicaciones y que supera ya los ocho millones de visitas diarias. Luis Hernández, cofundador de esta empresa junto a Pepe Domínguez, explica que «lo que hacemos es servir el contenido lo más transparente posible, es decir, que con un click te puedas descargar el Candy Crush o WhatsApp, por ejemplo». El éxito de esta compañía, presente en países de todos los continentes y con el contenido adaptado a 15 idiomas, reside en «una experiencia buena del usuario; poner el foco en lo que hacemos, sin distracciones; generar contenido relacionado con app móviles, y mucho tiempo construyendo la marca», relata Hernández, a modo de resumen. Gracias a estas premisas, la firma cuenta con el reconocimiento de pertenecer a un elenco de empresas que están en el top 100 mundial de webs más visitadas.



Armarse ante la competencia

El mundo del posicionamiento en web se encuentra en un gran momento y es una vía en auge para las empresas, que demandan este servicio para captar clientes. A pesar de esta realidad, los expertos recomiendan un análisis tanto de la propia empresa como de la competencia. «El SEO es algo que no sabíamos explicar al principio, pues muy poca gente piensa a la hora de crear una estrategia que el posicionamiento es contra alguien», cuenta Arturo Morán, de Desmonkey. «Es como cuando Cruyff no ponía delanteros, que los defensas no sabían a quién marcar. Si no sabes contra quién te quieres posicionar, no sabes cómo hacer el posicionamiento», ejemplifica.

Para entender mejor la necesidad de conocer la empresa propia antes de comenzar una estrategia de marketing, Morán arroja algo más de luz a partir de un caso propio: «El dueño de un negocio quería tener una tienda online, y me decía que había vendido 800 gafas de seguridad a 2,50 euros. Hice los cálculos de su coste, su envío, la parte proporcional que hay que invertir en marketing, SEO, etc., y salía a 4 euros, es decir, perdía 1,50 euros por cada venta. No todo es posicionarte y vender, sino hacerlo bien», destaca.

De acuerdo con esta afirmación parece estar Sonia Chacón, directora general de Mediaesfera, que afirma que «toda empresa, independientemente de su tamaño o volumen de negocio, debe contar con un plan estratégico en entornos digitales que esté alineado al 100% con su propio plan de negocio».

«Cualquier compañía debe entender que la digitalización es mucho más compleja que el hecho de usar correo electrónico en sus comunicaciones, disponer de un espacio en la nube, o tener perfiles en redes sociales, entre otros, es estratégica para la supervivencia de la empresa. La forma en la que las compañías se relacionan entre sí y con los clientes ha cambiado drásticamente», señala. Todo ello forma parte de la revolución tecnológica que estamos experimentando, que no hace sino transformar los procesos productivos, «vertiginosamente». «Internet es el medio, el contenido es el rey y el SEO, aunque no en exclusiva, la estrategia», subraya Chacón.

Todo se reduce, al fin y al cabo, a vender; como dice Morán: «Quien quiere SEO es porque quiere mejorar sus ventas, no nos pongamos la venda de que eso no es así».



El arte de vender se enseña

Plácido Sierra es profesor del área de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad de Málaga, y señala que «desde que internet llega a la vida de las personas, se convierte en un mecanismo de consulta y de búsqueda de información y, por ello, las empresas apuestan por él como canal de información y de compra de sus productos, entonces se empieza a rivalizar por aparecer antes en los primeros puestos de los motores de búsqueda».

Como señalaba Morán, «la gente llega manejando Wordpress y conociendo SEO y hablando ese idioma. Creo que ha sido un factor diferencial». Los estudiantes, o, más bien, quienes terminan sus estudios y se abren paso ante las espinosas ramas del mercado laboral, se encuentran cada vez más familiarizados con este campo, afirmación que invita a pensar que es una disciplina que, desde las facultades, no se pasa por alto.

La titulación de Marketing es una de los grados de la UMA donde se enseña el posicionamiento en web. L. O.

«Como profesor de Marketing Digital, no concibo impartir una estrategia sin el SEO, que es casi el comienzo de dicha estrategia, lo que me sirve para captar gente y que visiten mi página web», afirma Plácido Sierra, contundente. «Si quiero comprarme unos zapatos rojos y lo busco en Google, aparecen 500.000 páginas. Igual no aparezco el primero, pero si buscas zapatos rojos para correr para mujer, y yo trabajo mi web para aparecer antes con esas palabras, estoy consiguiendo captar gente para mi negocio», explica. Este docente de la Facultad de Gestión y Comercio pone especial énfasis en que es un aspecto «muy importante» y tiene que impartirse, al igual que la gestión de las redes sociales, de campañas en medios digitales, o los aspectos técnicos de la página web.

Fernando Muñoz alude a una cuestión de rendimiento, ya que «si conseguimos dotar a nuestros clientes de una inversión que se hace en nuestra agencia, le estaremos consiguiendo el acceso a muchas personas que, de otra forma, conseguirían pagando».

Porque esa es otra de las vías. Como en muchos aspectos de la vida, los buenos resultados se consiguen pagando, y en este no iba a ser menos. Es lo que se conoce como SEM (Search Engine Marketing).

«Si haces una búsqueda en Google, puedes ver cómo en ocasiones aparece una palabra junto a los primeros resultados que dice anuncio, eso significa que esa empresa, el anunciante, ha pagado más que nadie por estar arriba», cuenta Plácido Sierra. «En el SEO, a diferencia, tú trabajas tu contenido, tu estilo, las fotografías, todo lo que hace falta para vender tu producto. Trabajarlo, escribirlo, redactarlo bien, etc., a fin de cuentas, todo lo que se debe hacer para aparecer de manera natural, sin inversión publicitaria», matiza.

Y, ¿qué ocurre si no se hace bien la estrategia de marketing o, directamente, no se lleva a cabo? Sonia Chacón es directa en este sentido: «¿Si no estás, cómo te van a encontrar? Si apareces en la segunda página de Google, casi que no existes. Hay estudios que afirman que solo el 20% de las personas que realizan búsquedas en Google llegan hasta la segunda página», asegura, aunque «no me atrevería a afirmar que no existes».

Son los consejos de estos expertos en posicionamiento en web, las recomendaciones hacia las empresas malagueñas que aún no se hayan sumado a la revolución tecnológica y que deberían reflexionar sobre esta nueva vía de captación de clientes. Al fin y al cabo, es un nuevo canal de venta, una nueva forma de destacar en el mercado y aventajar a la competencia. Aunque, como dice Sonia, «queda mucho por hacer. No solo de concienciación y alfabetización sobre la importancia del establecimiento de planes estratégicos de marketing digital, sino la implementación de planes de estudio específicos que contribuyan a posicionar a Málaga como provincia referente en cuanto a SEO se refiere», argumenta. «Hay mucho talento digital en Málaga», concluye Chacón.