La Junta publica el proyecto de la vía para senderistas y bicicletas del Guadalmedina

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha remitido hoy para someter a información pública el proyecto de construcción de una vía ciclista y senderista en la zona de Dominio Público Hidráulico del río Guadalmedina a su paso por Málaga.

El proyecto prevé la construcción de una vía ciclista y senderista en el tramo que discurre entre el Puente de Armiñán y el puente del Jardín Histórico-Botánico de La Concepción y está promovido por el Ayuntamiento. Desde su entrada en la delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha informado hoy la Junta en nota de prensa, han trabajado de forma conjunta con los del Consistorio para adaptar la actuación a la normativa vigente en materia de usos del Dominio Público Hidráulico.

La Junta de Gobierno Local del Consistorio solicitó a mediados de junio de 2018 autorización a la Consejería de Medio Ambiente a favor del Ayuntamiento para hacer ya las obras. En la rueda de prensa en la que se informó de la solicitud de esta autorización, el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, señaló que se trata de hacer "un espacio verde, agradable para bicis, corredores y transeúntes, de forma que el río siga vertebrando la ciudad", además de indicar que ya se apartó en 2016 más de medio millón de euros para su ejecución.

Ha habido un problema entre administraciones, porque el Consistorio quería ejecutar esa vía verde desde el Limonero a la desembocadura del Guadalmedina (el puente del Carmen), con un total de 5,17 kilómetros y 1,1 millones de euros de presupuesto de licitación. El edil de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, señaló en esa rueda de prensa que el proyecto sale de la Fundación Ciedes, en la que está representada la Junta, y que la ciudadanía aprovechará esta vía hasta la ejecución del Plan Especial del Guadalmedina. "Nosotros queríamos ir hasta el CAC, pero no es viable", dijo, para insistir después en que en diciembre de 2017 la Junta dio permiso al Consistorio para hacer la parte que une el norte con el Puente de Armiñán, porque más abajo, hacia el sur, "no hay berma suficiente para la vía ciclista". "En el cauce no se puede intervenir, por seguridad", declaró.

Esta vía se unirá al carril bici del Molinillo y, según añadió Pomares, para poder hacer la obra la Junta debe dar su visto bueno, también, por supuesto, para licitar las actuaciones. Así, Pomares criticó al Gobierno andaluz por su lentitud en este aspecto, "yo lo apruebo pero mi primo hermano lo repara un poco", ironizó, en clara alusión a los dos años que lleva esperando el Ayuntamiento. "Esperamos que pronto estén los permisos y se pueda licitar y hacer la obra", agregó. De momento, el proyecto sale a información pública y podrán presentarse alegaciones al mismo, aunque solo la parte de trayecto que une el Puente de Armiñán con La Concepción.