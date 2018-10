"El objetivo de Canción de Cuna es que el niño vaya lo más seguro posible en el coche"

Canción de Cuna acaba de abrir sus puertas en Málaga (avenida Ortega y Gasset, 198), un establecimiento especializado en seguridad infantil en el autómovil y en el que se pueden encontrar artículos variados para los pequeños de la casa. Con dos tiendas ya en Granada desde 2010 ahora se asientan en Málaga. Nieves Mesa y Luis García son los gerentes de este establecimiento



Canción de Cuna acaba de aterrizar en Málaga, ¿qué se puede encontrar en este establecimiento?

El cliente sobre todo va a encontrar una atención personalizada en todos los productos que los padres o futuros padres buscan para su bebé. Carrocería y coches de primeras marcas como Bugaboo, Joolz, Stokke, Uppababy... También tenemos sistemas de seguridad infantil en el automóvil y por nuestra experiencia tenemos las mejores marcas del sector como pueden ser Kliepam, Desace o Römer, entre otras. También pueden encontrar mobiliario; cuna, cómoda o todo lo que necesiten; complementos como bolsos, sacos; artículos para la mujer embarazada... También contamos con juguetes para niños desde el nacimiento hasta los dos años, ya que es cuando más trabajo cuesta encontrar el juguete más indicado para que un bebé trabaje la estimulación.

Canción de Cuna está especializada en la seguridad infantil en el automóvil, ¿por qué en ese sector tan específico?

Hubo un momento en el que alguien nos abrió los ojos sobre cómo estaba la seguridad en España en este aspecto y vimos que no estábamos protegiendo bien a nuestros niños dentro de un vehículo. Lo primero es que vimos que se podían hacer las cosas mejor y después tomamos conciencia y nuestro objetivo se convirtió en ayudar en la medida de lo posible para que eso cambiara.

Hemos hecho cursos de formación, investigaciones, hemos visitado empresas que se dedican a esto y todo ello ha generado una inquietud muy concreta con las sillas de auto que se ha ido incrementando. No nos hemos conformado con lo que hemos aprendido y nuestro objetivo es siempre que el niño vaya lo más seguro posible. Eso se lo trasladamos a los padres ya que la seguridad de los niños se ha quedado grabado en el ADN de Canción de Cuna.

Canción de Cuna tiene artículos para niños pero hasta qué edad?

Nuestra horquilla de edad eshasta los cuatro años. A partir de esas edad solo tenemos sillas de auto y mobiliario infantil juvenil.

Nostros llevamos ocho años, no paramos de apreder y hemos avanzado muy rápido. Hemos pasado de no tener obligación de poner un sistema de retención hace 13 años a estar muy concienciados. El problema es que hay demasiada informacióin, notamos que vienen sobre informados y no son capaces de filtrar y hacer la elección correcta. No todas las sillas valen, es una decisión muy personal y particular; hay que tomarla en base a las circunstancias como si tienes que estar cambiando silla porque la compartes con tu pareja u otros aspectos. Siempre aconsejamos que se la lleven una vez asesorados y después de probarla.

¿Qué diferencia vuestro producto del resto?

Hay muchas marcas que se pueden encontrar en otros comercios pero quizá, los clientes que ya nos conocen lo que más agradecen es el trato personalizado y el asesoramiento. No vender por vender, siempre ponemos por encima lo mejor para el bebé. Agradecen la sinceridad y la cercanía que conseguimos porque relamente nos preocupamos por que hagan una compra acertada.

¿Cuáles son las principales dudas que surgen cuando los padres se enfrentan a la compra de este tipo de productos?

Lo que a los padres les genera más incertidumbre y duda es lo que pueda decir su círculo más cercano. osotros siempre aconsejamos que lo niños viajen de espalda, es lo que nos garantiza que tengan menos lesiones en caso de un impacto. Cuando les dices que vayan de espalda genera dudas, cada vez menos, pero es por que quien les rodea no hah tenido esa opción. Normalmente queremos proteger a nuestros hijos y los padres son muy receptivos y al explicarlo, con sentido común no ha hace falta decir más, ellos lo ven.

Algunas sillas llevan 40 años en el mercado, algunos padres en otros países ya han ido de espaldas en el coche pero esto ha llegado a España hace relativamente poco.

Canción de Cuna nació en 2010 en Granada y hay dos establecimientos en esa ciedad. ¿Cómo surgió?

Yo había trabajado dentro del sector pero en una multinacional pero Canción de Cuna surgió porqe detectamos que había una necesidad de tener un tienda con productos para el bebé que fuera acogedora, una tienda en la que te asesoraran, con espacio para descansar y estar a gusto. No tipo alamacén en la que coger las cosas, un lugar bonito en el que pasar las horas sin darte cuenta.

Así surgió.

¿Cómo que Canción de Cuna ha llegado a Málaga?

Es una provincia en pleno auge económico, muchísimo movimiento y había hueco. Detectamos la necesidad de una tienda de esas características y está cerca de Granada. Además, ya teníamos clientes de Málaga y nos hizo pensar que si hacían tantos kilómetros para venir a nuestras tiendas podíamos ofrecer nuestros servicios en Málaga también.

¿Cuáles son los planes de futuro?

Una cosa es arrancar pero ahora hayq ue mantenerse, hacer que nos conozcan, que vean cómo somos y trabajamos y, a partir de ahí, funcionar. Los planes de Canción de Cuna no paran, hay acciones que se acometerán en un futuro próximo pero nuestro objetivo principal es que Canción de Cuna se asiente en Málaga. También tenemos una sala que irá destinada a charlas, talleres, conferencias y comenzará a funcionar en breve, para finales de noviembre. Es otro plus más que ofrecemos.