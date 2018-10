Bendodo arremete contra Cs: "No es un partido fiable"

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha reaccionado esta mañana con fuertes críticas hacia Ciudadanos (Cs), una vez que se ha conocido que la formación que lidera Albert Rivera romperá el bloqueo que mantenía, junto al PP, de la Mesa del Congreso. Esto permitiría, de concretarse, un futuro debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha pactado Pedro Sánchez con Podememos. Además, de permitir posibles desbloqueos de numerosas iniciativas paradas y que ahora se podrían discutir en el Congreso. Para Bendodo, este cambio de estrategia por parte de Ciudadanos refuerza la postura que mantienen en el PP respecto a la formación naranja, asegurando que "no es un partido fiable". Un mensaje que se había lanzado ya con anterioridad, pero que se ha repetido esta mañana, con más insistencia si cabe.

A menos de cinco semanas para las elecciones andaluzas, se intensifica la lucha electoral por el centroderecha entre ambas formaciones y el PP no está dispuesto a concesiones, aunque los populares son conscientes de que un cambio de gobierno en Andalucía con su candidato, Juanma Moreno al frente, pasa inevitablemente por llegar a posteriores acuerdos con Cs. Las discrepancias, sin embargo, saltan a la mínima de cambio adquieren su propia dinámica. En este sentido, Bendodo ha querido hacer un paralelismo entre este cambio de criterio a nivel nacional y la trayectoria de Cs en Andalucía: "No es la primera vez que dicen una cosa y luego hacen la contraria. Precisamente, aquí, en Andalucía, conocemos bien sus bandazos. Hace cuatro años dijeron que nunca iban a pactar con el PSOE y lo hicieron. Ahora, se disponen a llegar a un acuerdo con los que han robado a los andaluces. En la política no vale todo, la gente no es tonta y tomará nota de lo que está pasando".

Para Bendodo, que ya ha dado por hecho un acuerdo entre Rivera y Sánchez para apoyar los PGE, un hecho negando en rotundo por parte de Cs, "estos presupuestos son una clara muestra de que pueden decir negro y blanco, y todo lo contrario". Más allá de estas críticas, queda claro que ambas formaciones son enemigos íntimos en lo electoral, y que cada circunstancia será aprovechada para ser amoldada a la propia conveniencia, con la posterior formulación del mensaje que se quiere lanzar a los ciudadanos. De hecho, el desbloqueo de la Mesa del Congreso no implica ni de lejos un acuerdo entre Cs y el PSOE para sacar adelante los PGE. Lo que sí abre el camino a que se siga su tramitación parlamentaria, con la presentación de enmiendas y su posterior votación, en la que se espera que tanto el PP como Cs le den un portazo.