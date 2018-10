Dimite la jefa de Enfermería de Hematología del Regional por no compartir la gestión

La jefa de Enfermería de Hematología del Hospital Regional ha presentado hoy su dimisión en un escrito y pide reincorporarse a su plaza como enfermera tras haberla eliminado de la toma de decisiones del equipo directivo. Unas decisiones que no comparte ya que "lejos de solucionar la alarmante falta de recursos humanos surfean la realidad, parcheando permanentemente y generando una sensación de abismo, descoordinación, desbordamiento y caos".

La carta, registrada hoy mismo, ahonda sobre los diez años al frente de esta unidad y cómo se ha convertido en referente a nivel nacional e incluso internacional gracias al "extraordinario equipo de profesionales al que pertenezco y del que me siento profundamente orgullosa". Sin embargo, la firmante asegura que la confianza depositada en ella se "ha quebreado súbitamente llegando a una indeseable situación en la que de forma sutil, pero no por ello más digna, se me ha ido eliminando de la toma de decisión y de la gestión del día a día".

La hasta ahora jefa de la unidad explica que no comparte las decisiones actuales de la directiva. "Se ha confundido ahorro con eficiencia y se ha olvidado que los servicios sanitarios deben estar centrados en el paciente y no en espúreos y personalísimos intereses".

Además recuerda: "La enfermedad, no tiene ideología y requiere el compromiso firme y decidido para abordarla con la única actitud de lograr la mayor calidad asistencial".

La carta presentada culmina diciendo: "No puedo participar por coherencia profesional y convertirme en cómplice de este erróneo modelo de gestión, ni responsabilizarme de una correcta atención a los pacientes, por lo que presento mi renuncia irrevocable y la más pronta reincorporación a mi plaza como enfermera del Hospital Regional".