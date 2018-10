Málaga, de las cinco ciudades españolas con mejor nivel de inglés

España se sitúa en el puesto 32 de los 88 países no angloparlantes estudiados en el ranking EF EPI 2018, que evalúa el dominio del inglés en adultos de todo el mundo. Con una puntuación de 55,85, España se encuentra a la cola de los países europeos, superando por poco a Italia (55,77) y Francia (55,49). El ranking lo lidera Suecia, con una puntuación de 70,72, seguido de Países Bajos (70,31) y Singapur (68,63).

El estudio, elaborado organización educativa privada Education First se basa en los resultados de pruebas de inglés realizadas a 1,3 millones de adultos de los 88 países evaluados, de los que 76.000 son españoles, también establece que las ciudades con mejor puntuación son Barcelona, con un 58,71; Madrid (58,42), Zaragoza (57,14), Bilbao (57,14) y Málaga (56,59), que completarían el ranking de las cinco ciudades españolas con mayor nivel de inglés.

La puntuación de España ha descendido 0,21 puntos respecto al año pasado, cuando logró un 56,06. Su posición en el ranking es posterior a Portugal, que se sitúa en el puesto 19 con una puntuación de 60,02, o países mediterráneos como Grecia, que alcanza la posición 23 con un 58,49.

"Los españoles han empeorado sui nivel de inglés con respecto a 2015, cuando obtuvieron 56,8 puntos", ha subrayado el director de EF Education First en España, Xavier Martí, durante la presentación del estudio este martes en Madrid. Para Martí, "ante un escenario en el que saber inglés es clave para ser competitivo, esto significa una verdadera pérdida de oportunidades para la población española".

A pesar del retroceso, la puntuación de España sigue por encima de la media mundial (53,34) y se sitúa entre los mejores países con un nivel medio de inglés, solo superado por antiguas colonias británicas como India, Nigeria y Hong Kong, y Corea del Sur. Inmediatamente después de España se encuentra Líbano, que es el país evaluado de Oriente Medio con mejor puntuación, e Italia y Francia, que tienen la peor nota de la Unión Europea.

A pesar de su posición, Francia ha mejorado su puntuación en los últimos años pasando de un 51,84 en 2015 al 55,49 actual, algo que ha destacado el director de EF Education First en España. "No somos peores que los suecos para aprender inglés, pero falta que los políticos se tomen en serio las políticas de aprendizaje de inglés, o que tomen medidas como prohibir el doblaje de películas", ha defendido Martí.

"Es curioso que España no tenga suficiente nivel de inglés con lo importante que es el turismo. No es suficiente para atender con calidad el turismo, ni para tener turismo de calidad. En Portugal, por ejemplo, cualquier taxista o camarero sabe inglés", ha añadido Martí durante un encuentro con la prensa en el que también ha participado el directo de investigación de EF Education First, Minh N. Tran.

Sin embargo, según los datos del informe EF EPI 2018, el nivel de inglés en la mayoría de los sectores productivos e industriales españoles supera la media internacional, algunos con claridad, como el sector de consultoría o el de la industria farmacéutica. Por contra, el sector español de banca y finanzas tiene peor nivel de inglés que el resto de los países analizados.

Por comunidades

Por comunidades autónomas, Navarra es la que tiene un mejor dominio del inglés, y logra un 58,17, por delante de Comunidad de Madrid (57,94), País Vasco (57,88) y Asturias (57,75). La Rioja y Extremadura, con 51,87 y 51,29, obtienen la peor puntuación de las regiones españolas.

Según estos datos, el nivel de inglés en Navarra se situaría en el ranking internacional entre los 25 mejores países, superando ligeramente a Eslovaquia, mientras el de Extremadura corresponde a la posición 53 a nivel mundial, por detrás de Albania y superando a Brasil.

En España, el nivel de inglés de las mujeres (56,49) es casi dos puntos superior al de los hombres (54,50), y la población de entre 18 y 20 años registra la mejor puntuación (57,32) superando en casi cuatro puntos a los mayores de 40 años (53,40).