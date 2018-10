El megacrucero ´Symphony of the Seas´ vuelve a Málaga

Su espectacular estampa preside desde las 7.00 horas el Puerto de Málaga. Las dimensiones del 'Symphony of the Seas', de la naviera Roya Caribbean, dimensiones no dejan indiferente a nadie. Es uno de los cruceros más grandes del mundo y durante todo el día estará atracado en el atraque norte del dique de Levante, preparándose para salir en dirección al Caribe tras operar durante la primavera y el verano en el Mediterráneo en su primera temporada en servicio.

Málaga fue el puerto donde se hizo la presentación mundial de este megacrucero el 27 de marzo de este año. Fue su primer destino oficial y de donde partió para establecer en Barcelona su puerto base, desde donde ha operado toda la temporada moviendo más de 6.000 pasajeros por viaje. Ahora Málaga será su último puerto europeo antes de dirigirse al Caribe, a Puerto Cañaveral, con idea de establecer una nueva base para realizar cruceros por esa zona, una de las más demandadas del sector.

La silueta del 'Symphony of the Seas' se perfila desde primera hora en el Puerto de Málaga, siendo visible desde muy lejos. No es para menos, sus más de 360 metros de eslora y 2.274 habitaciones son cifras inalcanzables para la mayoría de los cruceros, salvo para sus otros tres 'hermanos' de la clase Oasis. Todos han ido pasando por el Puerto de Málaga, que se ha convertido en una especie de puerto talismán para los viajes inaugurales de Royal Caribbean.

El 'Symphony of the Seas' tiene una capacidad para alojar más de 6.000 personas. Este barco, en concreto, está pensado para el turismo familiar, con dependencia especiales para familias con niños que incluyen incluso toboganes dentro de las habitaciones.



Entre los atractivos que ofrece se incluyen un bar robótico, un tobogán que es el más grande embarcado, tirolinas, pista de patinaje sobre hielo, simulador de surf y teatro para espectáculos musicales.

Este buque es el número 25 de la flota de Royal Caribbean y cuarto de la clase' Oasis', que ha estado operando en el Mediterráneo de abril a octubre y ahora pasará al Caribe, donde comienza la temporada alta de cruceros.