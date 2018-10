La mujer que vive en un parking al aire libre debe abandonarlo mañana

Pide un techo al Ayuntamiento para no tener que volver a vivir de okupa.

La llegada del frío, las lluvias y el hecho de que tenga que dejar espacio a unas motocicletas van a obligar a Eva Cortés, de 44 años, a abandonar, «como muy tarde pasado mañana» (por el miércoles) el parking al aire libre en el que vive desde hace cuatro meses, situado en la calle Juan de Ortega, en Los Ramos. El aparcamiento había sido cedido por unos vecinos.

El caso de Eva, del que ya informó La Opinión el pasado 27 de septiembre, es especialmente doloroso porque a pocos metros vive su familia, en concreto sus padres y un hermano, que se desentienden de ella, según dice. «Tienen dos habitaciones vacías y no me han dado ni una manta, ni un vaso de agua, ni un bocadillo... hay padres, padrazos y los que no llegan a nada», señala.

Para combatir el frío y la lluvia de estos días, Eva Cortés, que ha recogido algunos muebles de la calle, ha envuelto el aparcamiento en plásticos y cartones y a pesar de eso, «si llueve mucho entra el agua y esto se convierte en un río».

Separada de su pareja de hecho, su hijo de 8 años, del que cuida su expareja, no conoce su situación, por eso Eva mantiene además los dos perros de su hijo, «porque cuando le digo que voy a tener que llevarlos a la Protectora, se echa a llorar».



En este tiempo se ha mantenido gracias a la ayuda de los vecinos, que le dan de comer y le permiten asearse. Además, gana unos 50 euros a la semana limpiando casas.

A punto de tener que dejar el aparcamiento, lamenta que «nadie, ni la concejala, ni la asistenta social, ni el alcalde» le hayan llamado. «Sé que tengo que seguir pero estoy totalmente derrotada, le pido al IMV que por favor me ceda una vivienda», subraya, y lamenta que ante esta situación, su única solución sea tener que «volver a hacerme okupa», como ya ha sido en el pasado. «Estoy en la sociedad pero me tienen totalmente muerta en vida», confiesa.

La directora general de Derechos Sociales, Ruth Sarabia, informó ayer este diario de que Eva Cortés «ha tenido plaza en recursos nuestros y también ayudas económicas y si pasa a la situación de calle volveremos a ofrecerle recursos de Puerta Única».