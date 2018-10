El grupo IU-MPG alerta del aumento de la pobreza y exclusión social en la ciudad

El grupo municipal IU-Málaga para la gente ha alertado del aumento de la pobreza en Málaga capital, que se está reflejando en los resultados de distintos estudios realizados.

El portavoz del grupo municipal IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos, han comparecido hoy para abordar uno de los problemas que más afecta a la provincia: la pobreza, la exclusión social y la pobreza energética.

Según los datos del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), un observatorio municipal sobre la distribución de la renta en la provincia, las cifras de exclusión social y pobreza no han dejado de crecer en los últimos años. "Casi una de cada cuatro personas están en riesgo de exclusión en la ciudad de Málaga, 148.000 personas están en riesgo de exclusión. Igualmente aumenta la desigualdad en una de las ciudades que más desigualdad existe de toda España", explica Zorrilla, portavoz de IU-Málaga para la Gente.

Asimismo, la propuesta de este plan contra la pobreza energética y la exclusión social, presentada por este grupo municipal, incluiría medidas urgentes para garantizar los mínimos vitales a familias sin recursos que les afecta esta pobreza energética. "Este mes vamos a llevar diversas iniciativas tanto a comisiones, como a plenos, como escritos al alcalde, porque entendemos que estamos ante una situación de tremenda gravedad. Empieza el frío y ya empieza un auténtico calvario para muchas familias malagueñas", recalca Remedios, portavoz adjunta de IU-Málaga para la Gente.

Desde el Gobierno central, se creó el bono social de electricidad, una medida que aplica una deducción en la factura eléctrica, pero no todas las familias tienen acceso a este descuento. "El bono social tal y como está configurado no es suficiente, no todas las familias tienen acceso a él. Así que como consideramos esta medida del gobierno insuficiente, nosotros proponemos un plan de choque contra la pobreza", explica Remedios.

Este plan contra la pobreza está estimado en unos 5 millones de euros dedicados, entre otras medidas, a garantizar el acceso de los ciudadanos a necesidades básicas como la luz, el agua y el gas.