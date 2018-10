Pacientes de medicina nuclear del Regional sin sala de espera, según CSIF

CSIF Sanidad Málaga aseguró ayer que los pacientes de la Unidad de Medicina Nuclear del Hospital Regional «carecen de una zona controlada de espera y vigilancia, por lo que permanecen esperando en los pasillos de la unidad la realización de pruebas diagnósticas».

Según indicaron desde el sindicato a través de un comunicado, la situación supone «una vulneración del derecho a la intimidad de los pacientes del servicio de medicina nuclear, que pueden permanecer varias horas en la unidad». Asimismo, añadieron que

A finales del año pasado, CSIF «denunció esta situación ante el comité de seguridad y salud del Hospital Regional y solicitó que se realizaran mediciones en los pasillos, que determinaron que la radiación a la que están expuestos trabajadores y el resto de usuarios no exceden los límites».

No obstante, señalaron desde el sindicato que consideran que «un pasillo no es un lugar adecuado de espera para los pacientes tras el tratamiento», por lo que reclaman «que se habilite una sala de espera en medicina nuclear, ya que, aunque los niveles de radiación no exceden los límites, conviene minimizar la exposición a estos factores en la medida de lo posible».

Además, recordaron que esta unidad «disponía anteriormente de una zona de espera controlada, hasta que se ubicó un densitómetro en la misma». «Como denunció entonces este sindicato, el resto de usuarios y los trabajadores podrían estar expuestos a sustancias radioactivas no encapsuladas suministradas a estos pacientes, que se convierten temporalmente y durante su estancia en una fuente de radiación», dijeron.

Por su parte, desde el centro hospitalario aseguraron que la Unidad de Medicina Nuclear «dispone de una sala de espera para usuarios y familiares con más de una veintena de asientos». Por tanto, indicaro que: «No es cierto que los pacientes esperen horas en los pasillos o que la unidad no cuente con un espacio para permanecer mientras estos esperan su turno para la realización de la prueba diagnóstica»..