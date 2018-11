Ciudadanos supera los 5.700 afiliados y simpatizantes en Málaga

La expansión de Ciudadanos en Málaga continúa adelante y en estos momentos supera los 5.700 inscritos, incluyendo a afiliados y simpatizantes, conformándose como la primera provincia andaluza y situándose entre los primeros puestos del país.

La formación liderada a nivel nacional por Albert Rivera sigue así su crecimiento y está implantada en el 88,1 por ciento de la población malagueña, con aumentos más destacados en las comarcas del Guadalhorce y la Axarquía, donde se abre camino pese a las dificultades iniciales.

Así lo ha explicado a Europa Press el secretario de Organización en Málaga, Vicente Sánchez, quien ha señalado que están presentes en la Axarquía en Alcaucín, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Nerja y grupos locales en Torrox y Cómpeta.

En el Guadalhorce cuentan con agrupaciones en Cártama, Alhaurín de la Torre y Coín y grupos locales en Álora, Alhaurín el Grande, Guaro y Pizarra, ha indicado Sánchez, quien ha añadido que aún es pronto para saber en qué municipios se presentará Ciudadanos para las próximas elecciones locales de mayo de 2019.

En el conjunto de la provincia cuentan con 21 agrupaciones y nueve grupos locales, unas cifras que de aquí a finales de año "se superarán con creces". La formación naranja cuenta con cargos institucionales en una decena de municipios malagueños.

El secretario de Organización de Cs en Málaga ha apuntado que son muchas las personas que se ponen en contacto con ellos para adherirse al proyecto, destacando el interior, una zona que "costaba mucho trabajo al principio". "Allí la gente decía que era del PP o del PSOE y ya se va perdiendo el miedo y hay interés por Ciudadanos, ven los valores de política útil, regeneración y limpieza institucional", ha aseverado.

Ha resaltado que las elecciones andaluzas no tienen por qué ser un termómetro de lo que sucederá en las municipales, recordando que muchas personas en los comicios locales optan por el candidato más que por las siglas de un partido. No obstante, ha recalcado que Ciudadanos "sale a ganar".

Sánchez ha subrayado que su formación "no tiene techo". "Queremos cambiar Andalucía, devolverla a los andaluces. Andalucía no es del PSOE ni del PP ni siquiera de Ciudadanos, es de los andaluces, es una de las regiones más ricas de España pero no está donde merece por una mala gestión", ha concluido.