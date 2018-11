Ciudadanos presenta su campaña en Málaga: "El cambio es ahora"

Ciudadanos ha desvelado esta tarde en Málaga su lema de campaña para las elecciones andaluzas del 2 de dicembre: "El cambio es ahora". En un acto celebrado en el Museo del Automóvil, el candidato naranja a la presidencia de la Junta, Juan Marín, ha dado unas primeras pinceledas de su programa y ha hecho un repaso de lo que ha sido la trayectoria de su formación en estos últimos tres años y medio en el Parlamento. En un principio, estaba prevista la asistencia del líder nacional de la formación, Albert Rivera, que ha cancelado a primera hora de la mañana su asistencia debido a una lesión en el menisco que ha sufrido jugando al tenis, como él mismo ha informado a través de un vídeo que se ha emitido. En sustitución, ha acudido la portavoz de la formación, Inés Arrimadas, que ha sido la encargada de cerrar el acto con su intervención. Marín, durante su discurso, ha puesto énfasis en la necesidad de relevar al PSOE "después de 40 años" y ha apelado a su formación que puede garantizar la rebaja de la presión fiscal y la eliminación de trabas burocráticas en las instituciones andaluzas.

"Somos personas que levantamos todas las mañanas las rejas de nuestro negocio y representamos una nueva forma de atender, escuchar y de ser sensible a lo que pasa en nuestra comunidad autónoma", ha argumentado, además, que Ciudadanos ha logrado en su corto paso por la Junta lo que el PP no ha conseguido en décadas. En este sentido, ha recordado la rebaja del impuesto de sucesiones y ha especificado que "así llegamos nosotros, siendo útiles sin coger nada a cambio".

Marín, que apoyó la investidura de Susana Díaz, se ha muestro muy crítico con la líder socialista, reforzando el mensaje de ruptura. Eso sí, sin introducir un veto específico a un nuevo apoyo en el futuro. Algo que sí había hecho en anteriores intervenciones suyas. "La señora Díaz no cumple", ha repetido varias veces y ha enfatizado que el primer paso para que Andalucía avance está en que "los que están ahora se vayan". En los ataques a la gestión socialista, ha llegado a decir que "el dinero de los andaluces está más seguro en sus bolsillos que en las cuentas de la Junta, donde se lo gastan en clubs de alterne". "No nos jugamos un escaño, hay mucha vida fuera de la polítia, nos jugamos recuperar Andalucía", ha sentenciado.

Por su parte, Arrimidas, ha defendido un proyecto político igual para toda España, el de Ciudadanos, que no hace distinciones entre comunidades autonómas. "Somos el único partido que defiende lo mismo en Andalucía, Cataluña o Murcia", ha resaltado. Sobre la importancia de la comunidad, ha resaltado que "no hay proyecto para ganar España que no pase por Andalucía". Al igual que Marín, la también líder de Ciudadanos en Cataluña ha insistido en la vocación de un partido que se nutre de la tan aclamada sociedad civil: "Todas tenemos una vida fuera de la política". Al contrario que el líder del PP, Pablo Casado, la portavoz naranja ha centrado el núcleo de su discurso en Andalucía, y ha pasado de puntillas las acusaciones a los líderes secesionistas. Eso sí, para arremeter contra Díaz y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por igual: "Veo a un Pedro Sánchez que no cree en España, pero que negocio los presupuestos con Junqueras, que está en prisión". En este sentido, le ha preguntado a Díaz que "cómo puede consentir que el dinero que llegue a Andalucía se esté negociando en la prisión".

El inicio del acto también ha otorgado protagonismo a Javier Imbroda, cabeza de lista por Málaga, y a María José Torres, número dos. Imbroda ha insistido en que el PP ha tratado de ficharle para sacarle de Ciudadanos, pero que él está donde quiere estar, y si le han sondeado es "porque no le conocen".