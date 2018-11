Málaga, cada vez menos joven

Los expertos hablan de sociedad en declive por el progresivo envejecimiento y reclaman políticas para conciliar la vida laboral y la familiar

Las dificultades que encuentran los jóvenes para sumergirse en el mercado laboral hacen que cada año cientos de ellos decidan emigrar a otros países en busca de nuevas oportunidades. Esto, unido a los bajos sueldos que encontramos en la actualidad y, sobre todo, a las trabas que existen para conciliar familia y trabajo, se suman a una larga lista de motivos por los que Málaga sigue siendo una de las provincias con menos población joven del país y en la que se están registrando las cifras más bajas de nacimientos de los últimos quince años.

En concreto, en 2017 nacieron en la provincia 14.379 bebés, lo que equivale a una media de 8 niños nacidos por cada mil habitantes. Este dato, lejos de dar señales de mejoras, sitúa a la tasa de natalidad de este tiempo como la más baja de la historia. Sin embargo, según los últimos datos Instituto Nacional de Estadística (INE), esta tendencia a la baja no solo se da en Málaga, sino que ocurre a nivel nacional: España registró en 2017 un total de 391.930 nacimientos, la cifra más baja desde el año 1996, mientras que la cifra de defunciones alcanza su nivel más alto desde 1976- con 422.568 muertes. De hecho, por tercer año consecutivo el número de fallecidos supera al de nacidos.

Luis Ayuso, doctor en Sociología de la Universidad de Málaga, explica que existen varias causas para justificar estos hechos. La primera es la demográfica. «Están llegando a la edad de tener hijos, las madres que nacieron en la década de los 90. Dentro de la historia de España, estos años registraron el menor número de nacimientos de todas las épocas. Por tanto, ahora hay menos población fértil que en otras generaciones».

El segundo motivo es el económico. Los costes de tener hijos en nuestra sociedad hacen que las parejas se replanteen bastante el buscar descendencia, y en el caso de hacerlo muchos optan por tener solo un hijo. «En España seguimos considerando a los niños como una cuestión privada y no pública. Los costes recaen sólo en los padres y no ocurre como, por ejemplo, en los países nórdicos donde los hijos forman parte de la riqueza del propio país y existen diversas ayudas para fomentar la natalidad».

dada por «el valor de los hijos». En este sentido, Ayuso indica que en las generaciones antiguas se buscaban sucesores como «una inversión para cuando los progenitores fueran ancianos pudieran contar con la ayuda de éstos». En la actualidad, ese valor se ha vuelto más emocional. «Ahora las personas buscan descendencia por amar y para que le amen. El cambio de valor hace que esa experiencia, con que la vivas una vez sea suficiente, no hace falta que tengas más que un hijo». Aunque, bien es cierto que la, un año más, a pesar de la recuperación, sigue sin haber señales de mejoría. Además lay los cambios sociales son evidentes también a la hora de analizar la situación de las madres, ya que un 51,1% de los niños recién nacidos son de mujeres que no están casadas. Según el profesor de sociología experto en fecundidad,, estos últimos cambios tienen mucho que ver con la incorporación de la mujer en el mundo laboral. «Cada vez hay más mujeres trabajadoras en España que no encuentran una estabilidad económica hasta pasados los 30 años. Además, no cuentan con políticas económicas que les aporte seguridad para poder seguir avanzando en sus carreras profesionales a la vez que tienen hijos, como si ocurre en países con más natalidad».

Otro problema que surge en Málaga, es que cada año se registra menos población de individuos de entre 15 a 29 años y crece el número de centenarios. Además, el 81% de los municipios malagueños tienen ahora más población mayor de 50 años que hace una década, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En este punto, ambos sociólogos coinciden en señalar que esto ocurre al no existir políticas que garanticen trabajos con sueldos no precarios. Mientras que los jóvenes se van fuera a trabajar, muchos jubilados extranjeros se empadronan en las ciudades, lo que influye considerablemente en las estadísticas.

. Se piensa que esta falta de nacimientos puede llegar a influir incluso en las futuras pensiones pero la población activa actual es muy alta, lo que ocurre es que están en situación de precariedad o en desempleo, lo que le» manifiesta Grande.

El experto señala que a pesar de que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, «los jóvenes son sinónimos de innovación» y al no invertir en ellos, advierte de que las cifras de natalidad y de población juvenil seguirán bajando, en los próximos años, y la de fallecidos creciendo:«Las previsiones demográficas apuntan a que los datos publicados este año no van a mejorar en el futuro, sino que van a seguir descendiendo. Tal vez se estabilice un poco cuando los individuos que nacieron en el 2000 tengan hijos, ya que en esta fecha se produjo una pequeña mejora por la llegada de inmigración pero tenemos que adaptarnos a una sociedad que durante décadas va a tener más muertes que nacimientos» afirma Grande.