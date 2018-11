Los coches de bomberos no saben llegar a Soliva

Los coches de bomberos de Málaga no saben llegar a Soliva. El navegador que tienen a bordo los vehículos, un arma fundamental para llegar con rapidez al lugar preciso, no se actualiza desde 2004. Por eso esta nueva barriada, con sus calles, no existe en el navegador que tienen los vehículos. Para acudir a solventar un incendio u otra emergencia en esta barriada los bomberos utilizan sus propios móviles si quieren llegar a tiempo, un factor fundamental en la intervención de este cuerpo.

Pero no es solamente Soliva, cualquier nueva barriada de Puerto de la Torre, de Ciudad Jardín o de Campanillas, se queda fuera del navegador que disponen los vehículos; también las calles de nueva creación o que han cambiado de nombre. Es la denuncia, la última, que sacan a la luz los bomberos de Málaga, próximos a cumplir dos años de conflicto laboral frente al Ayuntamiento.

El último caso que propició esta deficiencia se produjo la semana pasada cuando los bomberos tuvieron que acudir a un incendio de una vivienda en la calle Obispo Juan de Torres, una calle que no existía en el GPS del vehículo. Una mujer tuvo que ser evacuada. "Pudimos llegar porque los vecinos salieron a la calle y nos fueron guiando hasta la calle y la vivienda siniestrada", explicaba esta mañana el sargento y portavoz de los bomberos Juan Gálvez. En otra ocasión aparecieron en la zona oeste cuando el incendio estaba al este de la capital.

Esta carencia es una de las deficiencias que en cuanto a materiales han denunciado esta mañana los bomberos, con el respaldo del grupo IU Málaga para la Gente que exigirá que se ponga remedio a ello.

El portavoz de los bomberos ha hecho referencia a la ausencia de trajes de neopreno, "fundamentales para actuar en fuertes inundaciones con riada", para lo que solo cuentan con unos "pantalones de pescador" que no sirven; también carecen de zahones anti corte, necesarios para usar la moto sierra o para evitar daños por la caida de un árbol, por ejemplo.

Ante estas denuncias, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha anunciado la presentación de una iniciativa a la próxima comisión plenaria de Seguridad para exigir inversiones en medios materiales para el Cuerpo de Bomberos para actuaciones en caso de inundaciones.