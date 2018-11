Cs utiliza la figura del simpatizante para aumentar su censo en Málaga

Ciudadanos quiere una implantación en la provincia lo más amplia posible. Las elecciones andaluzas son inminentes, pero los planes de expansión de la formación naranja están más bien centrados en los comicios municipales del año que viene. En varias ocasiones, sus dirigentes locales han puesto énfasis en que el objetivo prioritario es presentar candidaturas en el máximo número de municipios posibles. Para ello, la formación se presentó la semana pasada como un partido asentado de lleno en la provincia, y que ya cuenta con una amplia red de cuadros potenciales. El secretario de Organización en la provincia, Vicente Sánchez, habló de una militancia que se compone de 5.700. Una cifra resultante entre la suma de los afiliados y la figura del simpatizante. Esta última, aseguran fuentes consultadas de la propia formación, se está utilizando para aumentar el censo en la provincia y potenciar la idea de crecimiento.

«A mí me sorprendió mucho la cifra que se dio la semana pasada. No corresponde con el crecimiento de afiliados que detectamos en nuestra agrupación», manifiesta a este periódico un miembro de la formación naranja que asegura, además, que «el truco está en incluir dentro del censo a los simpatizantes». Ciudadanos tiene un sistema de militancia que distingue entre el afiliado, que es quien paga religiosamente su cuota y tiene derecho a voto en los procesos internos del partido, y la del simpatizante. A éste no se le exige pago alguno y le basta con inscribirse en la web del partido y rellenar un formulario.

«La cifra real de afiliados efectivos se parece más a la de las últimas primarias que se celebraron para las andaluzas», añade otro cargo provincial del partido. En las primarias que sirvieron para aupar a Javier Imbroda como el cabeza de lista por Málaga hubo un total de 1.185 afiliados con derecho a voto. Este es el dato que fue facilitado entonces por el propio partido. Las primarias se celebraron el pasado mes de julio. De tratarse entonces de afiliados que pagan su cuota, la militancia de Ciudadanos se habría multiplicado casi por cinco en apenas cuatro meses. Este periódico preguntó a Sánchez por la relación exacta entre afiliados y simpatizantes, y el secretario de Organización adujo a que el número de afiliados en la provincia que pagan su cuota es de 1.205 afiliados. Esto significa un incremento de 20 afiliados desde julio. Aunque hay que tener en cuenta que para participar en las primarias, se exige una antigüedad de seis meses. Por establecer una relación, el PSOE tiene unos 6.300 militantes. IU está alrededor de los 2.000. El PP decía tener unos 35.000, aunque las primarias para suceder a Rajoy mostraron que el censo estaba inflado.