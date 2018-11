"Emprender es más difícil para una mujer si hace el 80% de las tareas del hogar"

Parte del equipo de esta organización dedicada a las mujeres ha desarrollado la iniciativa ´Womenalia en tu ciudad´ en Málaga. Su cofundadora, María Gómez, tiene claro algo sobre el emprendimiento: «Es duro, necesita determinación y pasión, pero es posible».

La desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral sigue estando presente, y esta diferencia es un aspecto que se traslada al territorio del emprendimiento, donde según estudios como el Mapa del Emprendimiento 2018, presentado por Spain Startuo-South Summit, sólo el 22% de las nuevas empresas están lideradas por mujeres.

Para facilitar esa incorporación al mercado emprendedor, existen numerosas organizaciones que prestan apoyo; una de ellas es Womenalia. Se trata de la primera red social mundial de marketing para mujeres profesionales y que tiene un objetivo común: aumentar la visibilidad del talento femenino en el terreno empresarial, incrementando el emprendimiento, aumentando el acceso a puestos ejecutivos e impulsando a cualquier mujer profesional a alcanzar las metas profesionales que se proponga.

Womenalia inició su andadura en 2011 de la mano de cuatro socios, entre los que se encuentra María Gómez, que nos cuenta cómo está España respecto al emprendimiento y el papel de la mujer.

Si hablamos de mujer y liderazgo, ¿cómo es la situación actual en nuestro país?

Vamos retrasadas, pero en cierto modo es normal, porque la mujer española tardó mucho en incorporarse al mercado laboral. Nos encargábamos básicamente de las tareas del hogar y le estamos dando la vuelta. Ahora, somos el 60% de las licenciadas y las empresas nos necesitan. A parte, aportamos una serie de valores y habilidades que tenemos innatas y que está demostrado que hacen aumentar la productividad. En España, es necesaria esta incorporación porque somos quienes compramos todo, nos situamos en el 87% de la decisiones de compra y ello nos hace imprescindibles a la hora de aportar información a las compañías, entre otras cosas, claro.

¿Como se sitúa España en comparación con otros países europeos?

Estamos en el puesto número catorce en lo que se refiere al emprendimiento, una situación muy bajita. Ademas, en los últimos años aunque se está notando el movimiento existente, todavía no hemos incrementado cuantitativamente ningún crecimiento.

¿Sigue existiendo una brecha entre hombres y mujeres respecto a la inversión de negocios?

Mucho. Hay una brecha enorme en el volumen de inversión y proyectos, a la vista están las cifras que diariamente se hacen pública como las publicadas por el INE, donde sólo 1 de cada 28 millones de dólares se invierte en proyectos de mujeres. ¿Por qué? Pues porque el 97% de los inversores son chicos y no se arriesgan, ya que la mayoría de esas propuestas desarrollan ideas enfocadas a mujeres.

¿Es más difícil para una mujer emprender?

Exacto, nos cuesta más, es muy complicado emprender si estamos trabajando todo el día y luego tienes el 80% de las responsabilidades de las tareas del hogar, se hace bastante difícil. Normalmente, hasta que la idea no está completamente desarrollada las mujeres no dan ese paso.

Aunque existen estudios que confirman que las mujeres, en muchos de los casos, son más eficaces que los hombres, ¿por qué se siguen echando en falta en los altos puestos?

En general, depende mucho de esa tardía incorporación y el mercado necesita tiempo para asimilar esos cambios, pero se darán y muy pronto.

¿Se siguen manteniendo los estereotipos hombre-mujer en el mundo de los negocios?

Claro que los hay y son absolutamente irracionales. Lo bueno es que cada vez son menores. Aquí los ?millennials? nos están ayudando mucho a ver las cosas desde otras perspectivas y está dando lugar a que cada vez haya más unión entre los hombres y mujeres que queremos cambiar esta situación.

Tras estos años de trabajo, ¿están viendo un cambio de rumbo?

Sí. Hay un tsunami rosa respecto a la iniciativa femenina que desde Womenalia lo estamos viviendo. Las compañías y organizaciones que no se pongan las pilas van a tener un serio problema de aquí a unos cinco años, porque cada vez son más las mujeres que se están uniendo al movimiento de no consumir productos o servicios de empresas que no nos apoyen en el mundo laboral.

¿El mercado laboral nos tiende a dar de lado?

Más que sea eso, es que existe un problema sociocultural. Había y sigue habiendo muchas personas que son inconscientes y no saben los beneficios que puede acarrear nuestra presencia. De hecho, hay empresas que se están dando cuenta y lo están implementando en todas sus áreas. Cada vez, tenemos más poder económico y es cuestión de tiempo que toda la sociedad se dé cuenta.

¿Cuál es la perspectiva de futuro para el emprendimiento entre mujeres?

Un futuro magnífico, porque tenemos un gran poder económico que nos hace esenciales en el mercado. Además, tenemos unas cualidades increíbles en el ámbito personal e ideales para desarrollarlo en lo profesional. Entre nosotras nos ayudamos como una comunidad de abejas y nos apoyamos y ello tendrá como resultado el cambio de las cosas.

Como mujeres, ¿qué debemos hacer para conseguir esta igualdad?

Levantar la mano y pedir lo que queremos, la posición, el salario y al mismo tiempo que aprender a vendernos bien y a tomar el poder.

Seguro hay alguna mujer que está leyendo esta entrevista y se le ha pasado por la mente emprender. ¿Qué le diría?

Es esencial tener pasión y determinación, a la vez que labrarse un perfil emprendedor, porque nos cuentan que emprender es maravilloso, pero es algo muy duro para lo que hay que estar preparada. Es posible.