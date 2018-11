Freepik, la UMA y el PTA especializan a diseñadores noveles en Málaga

La empresa malagueña Freepik, la Universidad de Málaga y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ponen en marcha un curso específico para formar a diseñadores noveles para especializarlos en la creación de gráficos para bancos de imágenes, con el objetivo de incorporarse a puestos relacionados con el sector que se demandan en estos momentos. Con esta formación, la UMA y el PTA continúan desarrollando en el edificio The Green Ray y más concretamente en el espacio Link By UMA su estrategia de convertirse en un punto de encuentro real entre la universidad y las empresas.

La formación, denominada Ilustración Vectorial para Microstock by Freepik y de 30 horas de duración, ha arrancado este jueves con 20 alumnos y dará un repaso a todas las herramientas, banco de imágenes y configuraciones que se utilizan en la actualidad. Se puede obtener más información en el enlace http://www.link.uma.es/freepik-training/

Freepik ss una empresa malagueña especializada en ofrecer recursos gráficos e imágenes de stock a nivel internacional. Considerada por el Financial Times entre las 25 empresas con mayor crecimiento en Europa, con un tráfico de más de 50 millones de visitas al mes y una plantilla de más de 100 trabajadores en sus oficinas, es reconocida como una de las empresas con mayor proyección tanto a nivel nacional como internacional.

Link by UMA-ATech es un proyecto de la Universidad de Málaga y Andalucía Tech totalmente innovador ubicado en el espacio que el PTA tiene en el campus de Teatinos, el Rayo Verde. Se trata de un edificio inteligente de intercambio de ideas destinado a generar, fomentar e impulsar la actitud emprendedora. Es considerado el mayor espacio de convivencia empresarial, universitaria e innovadora de Andalucía, donde los emprendedores crean sus empresas y progresan con ellas desde cero, pero, además, los negocios ya consolidados encuentran nuevas vías para seguir creciendo.

The Green Ray, del Parque Tecnológico de Andalucía y de la Universidad de Málaga, está ubicado en la Ampliación del Campus Universitario de Teatinos.Cuenta con 6.000 metros cuadrados organizados en diferentes espacios de coworking, formación y establecimiento empresarial. Son más de 35 las empresas que actualmente se encuentran en el edificio, entre otras TUPL, Liquid Barcos, Algorath, My LEAF, BuscoExtra, View Next, CGI o SCL, creando un ambiente óptimo para el desarrollo de sinergias entre emprendedores, empresas consolidadas y universidad. Además, The Green Ray cuenta con diversos programas de startups, incubación y aceleración empresarial y con la colaboración de una amplia red de profesionales que prestan apoyo personalizado a los jóvenes emprendedores.