Pacientes y médicos pedirán a los partidos incluir sus mejoras sanitarias en sus programas

El compromiso por escrito que adquirieron los sindicatos –CCOO,UGT, CSIF, Satse y Sindicato Médico– con la Delegación de Salud hace dos semanas para abordar los problemas de infraestructuras y contrataciones a plazos en caso de que continue el equipo actual después de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre no ha contentado a todas las partes implicadas dentro del sistema sanitario de Málaga. Representantes del Observatorio 2024, que formaba parte hasta ahora de la plataforma que velaba por la sanidad y tenía prevista una manifestación, detallaron ayer que «se ha negociado con lo innegociable» con respecto al tercer hospital y el incremento de plantilla y pedirán a los partidos políticos que cuenten con ellos en posibles reuniones con el sector sanitario para elaborar el programa sanitario de cara a las próximas elecciones.

El vocal de medicina hospitalaria del Colegio de Médicos de Málaga, José Luis Pastrana, aseguró que el Observatorio ha recibido la propuesta de uno de los cuatro partidos principales para que expongan las necesidades de la sanidad malagueña en una reunión con carácter autonómico a la que asistirán, sin desvelar qué partido es. Ante esa opción, ayer mismo enviaron una carta a todos los partidos para ponerse a su disposición y exponer las necesidades de la sanidad malagueña en caso de que lleven a cabo reuniones similares.

Todo esto surge después de que Observatorio 2024, que representa a unas 70 asociaciones de pacientes, el Colegio de Médicos y de Enfermería, informara ayer a la prensa de que rompe relaciones con la plataforma para la defensa de la dignidad de la sanidad pública malagueña, y asegurar que seguirán con las manifestaciones, en este caso, apoyando la lucha de los médicos de Atención Primaria, tras la reunión mantenida entre sindicatos y la Delegación de Salud de manera oculta y negociar lo «innegociable». «Si hace falta un tercer hospital o una infraestructura sanitaria, hace falta y tú no puedes negociar cuándo la vas a tener. La necesitamos ya», expuso Pastrana. Asimismo, reconoció que el compromiso de contratar profesionales por tandas durante una legistatura hasta alcanzar los cerca de 3.500 previstos es otra de las cuestiones que el sector cataloga como innegociable. «Si faltan profesionales no puedes negociar cuándo los vas a dar, las cosas que son necesarias y que tienen que ver con las personas no son negociables», sentenció. En ese punto aludió la adquisición del nuevo robot quirúrgico, Da Vinci, valorado en 2,5 millones. «A lo mejor el Da Vinci puede esperar y los contratos no», matizó.

La coordinadora del Observatorio 2024, María Jose Llamas, aseguró que las reivindicaciones que abordaron durante la reunión con la delegación los sindicatos, en la que no participaron, son las mismas: «Acciones del tercer hospital y otras que van en deterioro de la calidad sanitaria» y expresó la «satisfacción» porque la delegación reconociera dichas carencias ya que hace seis meses no era así. Sin embargo, «no nos valen las promesas en papel mojado en época electoral», sentenció, y cree que no deberían de haberse parado las manifestaciones a pesar de alcanzar ese compromiso.

Un compromiso que, según Pastrana, aún no ha llegado a ningún partido, tal y como indicaron los sindicatos que harían llegar para que lo firmaran y adquieran los partidos, en caso de gobernar a partir del 3 de diciembre, y que tampoco ha sido firmado por la propia delegación. «Consta en el acta pero no está firmado el acuerdo por la delegación», matizó.

El coordinador general de la mesa de pacientes de la agrupación de desarrollo de Málaga accesible, Alfredo de Pablos, que aglutina a unas 50 asociaciones, aclaró: «Estamos cansados y agotados de que los sindicatos sean los referentes para la administración del sistema. No tienen esa función». Asimismo, detalló que la delegación ha citado para hoy a los pacientes, aunque no sabe para qué.