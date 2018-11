El PP propone más recursos para la detección de alumnos con altas capacidades

La candidata por el PP de Málaga al Parlamento andaluz y secretaria general provincial, Patricia Navarro, informó ayer de que su partido lleva incluido en su programa electoral para las autonómicas del 2D que haya más recursos para la detección e intervención de alumnado con altas capacidades ante los problemas ocasionados en este segmento por la «deficiente» gestión socialista.

En concreto, en la provincia de Málaga se estima que existen unos 15.000 alumnos cuyas altas capacidades no han sido detectadas, «y se corre el riesgo de que al menos la mitad de ellos se vean abocados al fracaso escolar, no sólo porque no sean detectados, sino porque no son atendidos adecuadamente respecto a sus necesidades», señaló Navarro.

Así lo manifestó tras mantener un encuentro con representantes de la Asociación malagueña para el apoyo a las altas capacidades, que le han trasladado a los populares que actualmente hay detectados un 0,79% de alumnos con altas capacidades respecto al total, pero que, según los niveles que estiman los expertos, queda más de un 4% por detectar.

«Todo esto ocurre en una comunidad a cuyos dirigentes socialistas se les llena la boca diciendo que tienen un modelo educativo inclusivo, cuando la realidad es que es expulsivo», denunció.