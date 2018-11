La provincia refuerza su apuesta para combatir la violencia de género

­Con 43 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en España, las instituciones aúnan fuerzas para combatir esta lacra social. Un problema que ha llevado a Málaga a reforzar su compromiso aún más para mostrar su repulsa y sensibilizar a la ciudadanía.

En el plano judicial, ayer mismo se produjo una reunión de la futura Comisión Provincial de Violencia de Género que albegará la Ciudad de la Justicia y que se encargará de analizar medidas de prevención, protección y atención a las víctimas, así como estudiar novedades legislativas o proponerlas, entre otros aspectos. Una medida a la que se une la iniciativa pionera del Hospital Virgen de la Victoria con unas jornadas divulgativas durante este mes, con motivo del próximo día internacional contra la violencia de género, el 25 de noviembre, y la puesta en marcha en el último año de un protocolo de actuación en urgencias específico ante la entrada de una posible víctima al centro hospitalario.

Ayer se produjo una reunión preconstitutiva de la Comisión Provincial de Violencia de Género en la Ciudad de la Justicia para que las distintas instituciones designaran a sus representantes en la misma. El órgano parte de un protocolo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, una vez que el TSJA lo apruebe, se constituirá y se dedicará a analizar medidas de prevención, protección y atención a las víctimas de maltrato, así como estudiar novedades legislativas o proponerlas, analizar las disfunciones del proceso y hacer aportaciones para, por ejemplo, aconsejar medidas más efectivas para valorar el riesgo de las víctimas, estudiar las cifras de órdenes de protección, las circunstancias en las que están estas mujeres desde que acceden al procedimiento y cómo evitar la victimización secundaria, la asistencia letrada en la Comisaría o servicios psicológicos.

Según explicó la presidenta de la Audiencia, Lourdes García Ortiz, que presidirá el órgano, se celebró una reunión para designar a los representantes de las distintas instituciones con competencias en la materia, entre las que están la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Audiencia Provincial, el Juzgado Decano, la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil, la Letrada de la Administración de Justicia coordinadora de la provincia, el Colegio de Abogados y el de Procuradores, así como los juzgados decanos de Marbella y Fuengirola que tienen juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer.

Será un foro de reflexión, debate y proposición de mejoras en todos los ámbitos siempre centrada en las víctimas. De hecho, estará representada también una de las mayores especialistas del país, la fiscal delegada de Violencia de Género de Andalucía, Flor de Torres Porras.

En cuanto al protocolo de actuación del Hospital Virgen de la Victoria contra la violencia de género, en lo que va de año se ha activado en 55 ocasiones; situaciones en las que los profesionales sanitarios han tenido sospecha o certeza de que estaban ante un caso de esta lacra. En ese momento, la paciente recibe un trato prioritario en la zona de urgencias, área por la que suelen entrar, según informó la responsable de adaptar el protocolo que marca la Consejería al centro hospitalario, Belén Nogales, un mecanismo que tiene como prioridad atender a la posible víctima en menos de 15 minutos.

El primer profesional que la atiende, a la mínima sospecha se pone en contacto con el médico coordinador que esté en ese momento en el centro a través de un busca para pasarla a otra zona. En una consulta apartada e individual se procede a la exploración y posibles pruebas que sean necesarias. Además, está acompañada en todo momento por un celador y personal de seguridad por si el agresor estuviera cerca y en caso de que llegue sola al centro. El protocolo también contempla la comunicación con la policía, juzgado y fiscalía si es necesario. Un plan que se ha perfilado en el último año y que se ha puesto en funcionamiento en 55 casos este año. «Hay que tener en cuenta que la víctima no suele llegar con el ojo morado, hay que estar atento», expuso Nogales. En cuanto al perfil de mujeres que llegan a las urgencias hospitalarias, Nogales detalló que el abanico es «muy grande» aunque la franja de edad más llamativa es la mujer casada de entre 40 y 50 años. Las jóvenes, en cambio, por cuestión de edad o no identificar la violencia no acuden tanto.

Asimismo, el Clínico organiza durante este mes unas jornadas de sensibilización que organiza la Comisión Interdisciplinar para la Actuación ante la Violencia de Género destinadas a tres públicos: Jóvenes, profesionales y los usuarios del centro, con diversas actividades para cada uno de ellos con motivo del día internacional contra la violencia de género.

La presidenta delegada de la Comisión Interdisciplinar para la actuación ante la Violencia de Género, Leonor Ruiz, expuso: «Cuando no hay una actitud proactiva para detectar la violencia de género solo se detecta el uno por ciento», un porcentaje muy inferior al 20% que elude un informe de Atención Primaria realizado en 2007 sobre mujeres mayores de edad que sufren esta lacra. Hasta el 30 % eleva la asociación panamericana de la salud las mujeres que sufren o sufrirán violencia a manos de sus parejas o exparejas. Un problema de salud pública que calificó como «muy grave».