Imbroda: "La Junta no ha crecido, ha engordado con el PSOE y hay que quitarle los michelines"

El número uno por Málaga de Ciudadanos a las elecciones al Parlamento de Andalucía, Javier Imbroda, ha incidido en la necesidad de que la Administración andaluza acometa una "reforma profunda", recalcando que la Junta "no ha crecido, ha engordado y hay que quitarle los michelines que los socialistas de Susana Díaz han ido creando poco a poco hasta crear una administración paralela".

Así, en una entrevista con Europa Press, Imbroda ha insistido en que esta situación requiere de esa "profunda" reforma para ser una administración "entrenada y evaluada, moderna, abierta, ágil y preparada para los cambios constantes que estos tiempos exigen".

Ha hecho hincapié en que esto es precisamente lo que plantea Ciudadanos de cara a los comicios del próximo 2 de diciembre ya que, hasta ahora, ha lamentado que el bipartidismo no haya estado en el mundo real". "Ellos están en su mundo, el bipartidismo de PSOE y PP es alérgico al progreso", ha apostillado.

A juicio del dirigente de la formación naranja, que debuta en política en estos comicios regionales, al Gobierno de Susana Díaz "le salen sarpullidos si hablas de prosperidad".

"Básicamente no saben construirla porque no saben qué es la prosperidad. Ellos viven del progreso de los demás y te encuentras con una administración que en vez de favorecer el desarrollo del talento muchas veces lo impide con normas absurdas, con trámites burocráticos interminables y es imposible", ha sostenido.

Para Imbroda, Andalucía no necesita "acciones aisladas" como las que se desarrollan sino "un plan estratégico para dar respuesta a los desafíos globales; hoy no son locales o regionales, son globales". "Yo no puedo confiar en estos dirigentes, necesitamos a unos que puedan saber leer esta situación actual y darle respuesta", ha apostillado.

Ha considerado que ni Susana Díaz ni el líder y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, están "preparados" para ello. "No quiero que nuestro futuro esté en sus manos, por lo menos con este gobierno de la señora Díaz, quien no estaría de más que se fuera a un rincón a pensar qué ha llevado a Andalucía a estar en las últimas posiciones de la Unión Europea", ha sostenido.

Ciudadanos tiene "la obligación" de hacer ver a la sociedad que "el inmovilismo y ese conformismo ha condenado que se haya minimizado ese talento y ese esfuerzo que sí hay en Andalucía". "No es que no se haya hecho nada, no voy a entrar en ese discurso apocalíptico y destructivo pero me ciño a los datos: Andalucía está en el furgón de cola en educación, en sanidad, en empleo, en sectores estratégicos, etcétera", ha lamentado.

El número uno por Málaga, entrenador de baloncesto y exseleccionador nacional de larga trayectoria, ha admitido que esa etapa "ha pasado". "Sigo estando en condiciones pero he estado 25 años en la alta competición y no encontraba motivaciones y tampoco tenía necesidad. Cuando la pasión pasa es mejor ir a otra cosa", ha manifestado.

Esa pasión, precisamente, le ha llevado ahora a la política: "Sí, me ilusiona poder aportar mi trayectoria vital y ponerla al servicio de la sociedad y lo hago con pasión, como siempre he puesto en las cosas que he hecho", ha admitido Imbroda.

Este paso lo ha dado también, según ha asegurado, "por responsabilidad". "No necesito esto, lo he hecho por intentar aportar desde la sociedad civil unos conocimientos, experiencias y una trayectoria de la que el resto de la ciudadanía se pueda beneficiar", ha concretado.

Imbroda, quien tiene "la confianza" de que tras el 2 de diciembre "se abra una nueva etapa para poner Andalucía donde debe estar", es "consciente" de que "no es nada fácil". "El Gobierno de la señora Díaz, con algún compañero anterior, se ha preocupado de anestesiar a una parte de la sociedad andaluza y movilizar a esa parte adormecida es complicado pero lo vamos a intentar".

Precisamente, ha dicho, hay que "ilusionar a esos votantes de nuevo". "De seis millones y pico no votaron en las anteriores 2,1 millones. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Están cansados? ¿Creen que siempre es lo mismo?", se ha preguntado, incidiendo en que "Ciudadanos quiere ilusionar a los andaluces y decirles que algo diferente es posible".

Sobre las encuestas que sitúan a Ciudadanos como cuarta fuerza política por detrás de PSOE, PP y Adelante Andalucía (confluencia formada por IU y Podemos entre otros), Imbroda ha admitido que no se distrae con ellas: "Voy a estar concentrado en nuestro mensaje y propuestas para que lleguen a todos los rincones y que sean los andaluces los que decidan". "Estamos muy ilusionados, sabemos que no será fácil pero salimos a ganar", ha reiterado.

PP Y Ciudadanos

Cuestionado por el hecho de que desde el PP se les critique al tiempo que se hable de posibles alianzas, Imbroda ha indicado: "Es postureo político como dicen los jóvenes". A su juicio, es un síntoma "de la vieja política, un pensamiento que pertenece más al siglo XX que al XXI".

"Son discursos que huelen a naftalina. El mundo va por otro lado. Una administración o un gobierno responsable tiene que crear las oportunidades para que sus ciudadanos desarrollen su talento, que lo hay, y mucho", ha argumentado el político de la formación naranja.

Por ello, hoy por hoy los dirigentes políticos "deben ser personas preparadas, formadas, con una visión global de la vida y que también resuelvan por los problemas del día a día de la ciudadanía". Además, ha defendido que sean personas que formen parte de la administración "durante un tiempo y después de dar un servicio público, se vayan".

En este punto, se ha preguntado dónde irían Susana Díaz y Juanma Moreno sin la política: "Lo digo con cierta tristeza, nuestros dirigentes políticos, fuera de la política, qué son. Eso es algo que hay que pensar, reflexionar y confío en que Ciudadanos no caiga en eso".

En opinión de Imbroda, para acceder a la política debe haber "unos mínimos", que se concreten en personas "preparadas, que hayan trabajado, hayan sufrido, hayan fracasado y se hayan levantado, gente de la vida, con su recorrido en distintos sectores y que pretendan aportar durante un tiempo su trayectoria para dar un servicio público y luego irse", ha concluido.