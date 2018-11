IU-MpG afirma que Pomares dio instrucciones para dilatar expedientes de infracciones urbanísticas

El portavoz de IU-MpG, Eduardo Zorrilla, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que ha explicado que su formación va a ampliar la denuncia ante la Fiscalía de Málaga después de haber recibido informaciones verbales y documentos sobre el escándalo del retraso de expedientes de infracciones urbanísticas en la Gerencia de Urbanismo. Así, ha hecho alusión a que los miembros del departamento de Disciplina Urbanística recibieron un correo en el que se dan supuestas instrucciones del concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, para que él pueda firmar las resoluciones, ello con el objetivo, según Zorrilla, de dilatar las posibles sanciones o culminaciones de los diferentes expedientes.

Así, en el correo electrónico, se pide que, antes de poner una resolución a la firma de Pomares, hay que enviar un e-mail con la resolución sin firmar al concejal del distrito que corresponda según la calle de dicha resolución, con copia al director de distrito; una vez se tenga la confirmación de que ambos lo han leído y no han puesto objeción al trámite de dicha resolución, imprimirlo y ponerlo en la carpeta junto con la resolución y, en tercer lugar, se establece que el señor concejal no firma ninguna carpeta sin la confirmación de que se le ha enviado al concejal y director de distrito correspondiente y tiene la confirmación de que lo han leído y no ponen objeción a que siga su trámite dicha resolución.

"En ninguna ley se recoge este paso previo", ha dicho Zorrilla, que ha aludido a la posible existencia también de una instrucción concreta de que no se dictaran más de 10 resoluciones a la semana sobre infracciones urbanísticas, de las que tres debían ser estimatorias de las alegaciones y no más de una multa coercitiva al año. Ha afirmado que, además de responsabilidades políticas, se podría haber incurrido en hechos de trascendencia penal, según su opinión, por lo que van a hacer llegar estas informaciones confidenciales al ministerio público.

Asimismo, IU-MpG ha hecho públicas las conclusiones de cara a la nueva sesión de la comisión de investigación sobre este asunto, que será el 20 de noviembre. Así, considera Zorrilla que "existe un número significativo de infracciones urbanísticas que en el periodo objeto de esta comisión, desde la recepción de la denuncia y/o apertura del expediente no se impulsaron ni tramitaron y, como consecuencia de esa falta de actuaciones o impulso de las mismas, han caducado y/o prescrito quedando impunes".

Así, tras analizar las bases de datos que trasladó la Gerencia, hay 11.834 procedimientos abiertos por infracciones urbanísticas entre 2006 y 2016. "Pudimos constatar que entre 2006 y 2011 existían, según esas bases de datos, más de 1.000 expedientes caducados y más de 7.000 archivados sin investigar pese a constar que existe una infracción por una ilegalidad urbanística, y que fueron resueltos sin hacer ningún trámite ni comprobaciones pese a que era reconocida una presunta infracción urbanístico", ha dicho.

También ha subrayado que, de 11.834 expedientes, Urbanismo sólo abrió 2.074 expedientes sancionadores, en contra de lo que establece la ley. Por el contrario, existen 8.500 expedientes sin resolver, el 70% del total, algunos abiertos desde hace más de una década. Incluso, ha indicado que existió "una decisión de dejar morir los expedientes relativos a infracciones y para ello se desmanteló un Servicio de Inspección y se estableció un procedimiento al margen de la Ley para que los expedientes no pudieran seguir su normal tramitación legal sin ser previamente revisados y controlados por los concejales del distrito".