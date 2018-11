El equipo de gobierno saca adelante su plan de 80 obras por 26 millones de euros

El equipo de gobierno ha sacado adelante, al filo de las 14.30 horas en el Pleno extraordinario, el segundo plan anual 'Más Barrios, Más Málaga', una iniciativa que recoge la ejecución de 80 actuaciones en los once distritos por más de 26 millones de euros. Han votado a favor el PP, el PSOE, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa, sumando así 24 sufragios, frente a la abstención de los tres ediles de Ciudadanos, socios de investidura del alcalde, lo que refleja a las claras que la relación entre ambas formaciones no pasa por su mejor momento.

También ha salido adelante, aunque en esta ocasión gracias a los 12 votos del equipo de gobierno (faltaba un concejal) y la abstención de toda la oposición otro expediente de modificación de créditos al Presupuesto de 2018, cuyo importe total asciende a 46,37 millones de euros, suma que será utilizada a dos operaciones de amortización de deuda. Por un lado, se dota de crédito con 12 millones de euros a la amortización anticipada de préstamos según lo establecido en la base de ejecución de las cuentas del año y, por otro, más de 34,37 millones irán destinados a suplementar créditos para abordar una segunda amortización anticipada.

Lo cierto es que el equipo de gobierno, para evitar que el resto de grupos echaran para atrás como ocurrió con el cuarto expediente de modificación de crédito del año (más de cinco millones de euros), se ha asegurado el éxito de estos nuevos expedientes negociando, sobre todo, con el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, aunque la buena disposición del portavoz del PP, Carlos Conde, durante el debate previo en la Comisión extraordinaria de Economía, ha permitido que grupos como Málaga Ahora sumen su apoyo.

El también teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha asegurado en la Comisión de Economía que ha habido reuniones previas para que los grupos conocieran el "segundo plan fuerte de inversiones en los distritos", ha recordado que el dinero sale del remanente y ha incidido en que las principales obras van encaminadas "a proteger a Málaga en cuanto a la vulnerabilidad" que tiene ante las lluvias torrenciales. Ha insistido en que los proyectos deben estar redactados antes de final de año y ejecutados el que viene. También ha negado, como lo han acusado otros partidos, que el plan tenga un fin electoralista (las municipales son en mayo de 2019).

El líder socialista, Daniel Pérez, ha acusado a Conde de que con las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) el equipo de gobierno demuestra, año tras año, "que no son capaces de ejecutar el presupuesto, porque a final de año, como los malos estudiantes, traen el remanente" para hacer obras. Ha reconocido que con el PSOE "ha habido voluntad de negociación" y se ha apuntado el tanto de que los expedientes recojan buena parte de sus exigencias en obras hidráulicas para luchar contra las inundaciones. También ha criticado el bajo nivel de ejecución de las IFS de 2017, un 40%, o de la Gerencia de Urbanismo, un 25%: "La realidad es que en la ciudad hay un sentimiento de la Málaga olvidada", para criticar que se centran en unos barrios despreciando a otros.

Alejandro Carballo, viceportavoz de Ciudadanos, cree que estas obras tapan "la mala gestión" del equipo de gobierno, se ha quejado de la forma de negociar del equipo de gobierno y ha recordado que más actuaciones anuales contra las inundaciones, hace falta "un plan plurianual". "No se puede solucionar a golpe de ocurrencia este problema". Eduardo Zorrilla, portavoz de IU-MpG, se ha quejado también de que no hayan podido conocer el expediente en profundidad antes de hoy, para insistir en la necesidad de establecer un plan plurianual de obras hidráulicas. Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha pedido que los distritos sean informados de las obras y de la prioridad en las mismas, y ha reseñado las desigualdades que hay entre barrios en cuanto a ejecución de obras. El edil no adscrito Juan José Espinosa ha criticado también que se haya tenido que enterar de la totalidad del expediente por la prensa.

Los planes son los siguientes: un plan de renovación urbana por 8,27 millones de euros (con mejora de asfaltado y reurbanización); para actuaciones en distritos y accesibilidad se destinan más de 1,4 millones de euros, mientras que 4,5 millones irán a un plan verde para revalorizar varios parques; un plan de eficiencia energética y servicios operativos, con 582.656 euros, 1,5 millones para la EMT, un plan de instalaciones deportivas (reformas en campos de fútbol y pistas) y la joya de la corona, un plan sobre el ciclo integral del agua y drenaje en polígonos, que recibirá 6,8 millones de euros, amén de otros gastos.