Juan Marín en Málaga: "Ciudadanos no va a llegar a un acuerdo con Susana Díaz"

El candidato de Ciudadanos a presidir la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asistido esta mañana a un desayuno informativo en Málaga, donde ha dado algunos detalles de su proyecto político para la región. En el acto, organizado por Europa Press, Marín ha valorado, entre otros puntos, el futuro político después del 2 de diciembre, asegurando que todo lo que no sea sacar al PSOE de la Junta sería un fracaso y abocaría a la comunidad autónoma a cuatro años más de resignación. "Lo que es un verdadero fracaso para Ciudadanos es que no se produzca un cambio en Andalucía después de 40 años", ha subrayado, además, que no contempla llegar a ningún acuerdo postelectoral, siempre que no sea para que gobierne el propio Marín.

A pesar de la aparente dificultad de los partidos para llegar a acuerdos, Marín ha descartado, sin embargo, la posibilidad de que se llegue a una situación de ingobernabilidad y que se tengan que repetir las elecciones. No obstante, el PSOE, así lo ha dejado claro, no podrá contar con los votos de los futuros parlamentarios naranjas y ha justificado esta decisión en el supuesto incumplimiento del acuerdo de investidura que se ratificó en 2015 por parte de Susana Díaz. "Lo que se firma con Ciudadanos, hay que cumplirlo", ha sentenciado. "Ciudadanos no va a llegar a un acuerdo con Susana Díaz", ha insistido, otra vez, con rotundidad.

En esta necesidad de cambio a la que ha aludido Marín, el líder naranja en Andalucía ha puesto énfasis en destacar a su partido como única verdadera alternativa frente al PSOE. En este punto, ha desacredito la utilidad del PP en Andalucía, basándose en los logros acumulados. "Si le entrego a Juanma Moreno un folio para que me apunte lo que ha conseguido su partido en estos cuatro años, me lo devuelve en blanco", ha asegurado. En esta línea de no ser útiles para los andaluces, también ha arremetido contra los socialistas y su gestión. Esta, según Marín, se limita, básicamente, a una preocupación "por mantener el chiringuito y las estructuras creadas". Como ejemplos concretos ha nombrado, entre otros, a la RTVA, dejando entrever que está ahí para mayor gloria de Díaz. En este sentido, ha denunciado que la presidenta en funciones será entrevistada cuatro veces durante la inminente campaña electoral y que él solo llegará a las pantallas de todos los andaluces en una única ocasión.

A la ya conocida defensa férrea de los autónomos, ha sumado la promesa de extender la tarifa plana y que esta se mantenga para todos los que no lleguen a las cantidades del SMI a finales de mes. Marín también ha comprometido una bajada del IRPF de 1,5 puntos para llegar así a los 3,5 que se habían fijado en el acuerdo de investidura con el PSOE. El candidato naranja también ha lamentado la gestión en la sanidad y educación, situando a Andalucía en ambos apartados en la cola a nivel nacional. "Las estadísticas están ahí. A Ciudadanos no nos gustan, pero no nos oponemos a no ver la realidad", ha fijado.

El acto, celebrado en el hotel Barceló, ha contado con la presencia del secretario general de Ciudadanos, Manuel Villegas, que ha sido el encargado de presentar a Marín. Entre el auditorio, también, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el regidor de Mijas, Juan Carlos Maldonado, además del cabeza de lista de Ciudadanos por Málaga, Javier Imbroda. En la mesa de dirigentes de Ciudadanos, estaba sentado, además, su secretario de Organización, Fran Hervías.