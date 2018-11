Pablo Casado abrirá la pugna del PP por Andalucía el jueves en Málaga

Faltan apenas días para que los amantes de las campañas electorales y de los grandes salones aderezados para rendir culto al monoteísmo político puedan estar, una vez más, de enhorabuena. Por delante, a partir del jueves, 14 días de efervescente carrera electoral para tratar de dar consistencia a la ansiada captura del voto, con actos de segunda que se celebrarán a diario, y que se irán entremezclando con los grandes baños de masas. La primera gran tarde de esta campaña tendrá lugar el jueves, antes de la tradicional pegada de carteles a medianoche. El presidente del PP, Pablo Casado, llegará a Málaga para inaugurar la campaña de los populares junto a su candidato a presidir la Junta, Juanma Moreno, confirmando así que su implicación en esta campaña será activa y personalísima. Los populares están organizado un acto por todo lo alto, cuya celebración está prevista para las 19.00 horas en el Polo de Contenidos Digitales (Tabacalera), y al que se espera la llegada masiva de simpatizantes y militantes.

El PP-A quiere empezar la campaña con un subidón de confianza y Málaga se ha convertido en los últimos años en una plaza fértil para sus intereses electorales, sin menospreciar el simbolismo que tiene la capital, siendo ahora mismo la ciudad de mayor tamaño que está bajo la batuta de un alcalde del PP, Francisco de la Torre, cuya presencia también se da por hecho el jueves. No será la última vez que Casado pase por la capital. El líder, que estará itinerante entre las ocho provincias, repetirá en Málaga en un acto el 29 noviembre. Queda por confirmar, eso sí, el emplazamiento definitivo. El propio Moreno, que es cabeza de lista por Málaga, abre así un círculo que concluye el próximo 30 de noviembre con un acto de cierre de campaña que será en Sevilla. De esta manera, los populares repiten la misma fórmula que ya emplearon en las últimas autonómicas de 2015. Las fechas a las que se ha hecho alusión han sido confirmadas por fuentes del partido que están directamente implicadas en el diseño de la campaña electoral. El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, cabe recordar, fue elegido por Moreno para coordinar la campaña.

Aunque la campaña empiece de manera oficial en la noche del jueves al viernes, la precampaña sigue, mientras tanto, generando una alta actividad política. Varios dirigentes del PP de Málaga salieron ayer a las calles para empezar con el reparto de propaganda electoral. En compañía de la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, el mencionado Bendodo, junto a la presidenta de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid, entre otros, se desplazaron hasta el Mercado Central, donde Levy atendió a los medios de comunicación a las puertas de Atarazanas.

La dirigente nacional, que forma parte del círculo estrecho de Casado, aprovechó la ocasión para arremeter contra el candidato a presidir la Junta de Andalucía de Ciudadanos, Juan Marín, señalando que el partido naranja le somete a un segundo plano. Levy hizo alusión a la elevada presencia de los líderes nacionales de Cs, Albert Rivera e Inés Arrimadas, en lo que va de precampaña. «No sabemos si es porque no se sienten orgullosos de él», se preguntó. Los ataques de Levy son, en todo caso, un buen aperitivo de lo que cabe esperar de la pugna entre el PP y Ciudadanos durante esta campaña: una frenética dispersión de golpes en la que ambas formaciones saben que no les basta con solo arrear al PSOE.

Acto de Díaz y Sánchez



La importancia de la provincia de Málaga como escenario concreto de batalla también queda reflejado en la agenda del resto de partidos. El PSOE celebrará un acto de expectativa máxima y de cierto morbo el 25 de noviembre en Marbella. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará a la candidata del PSOE-Susana Díaz, en lo que será la cita central de los socialistas en la provincia. En diciembre de 2015, Sánchez y Díaz ya coincidieron en un acto en Málaga. Concretamente, en Torremolinos, aunque con los papales invertidos. Ese día, el socialismo andaluz se dio cita en el Auditorio Municipal para que Díaz le brindara apoyo tres días antes del famoso 21D, las generales que tuvieron que repetirse más tarde.

Ciudadanos, por su parte, arrancará su campaña en Málaga, coincidiendo con el PP en fecha y, casi, en la hora. La formación naranja celebrará un acto que estará encabezado por el propio Marín, y que contará con la presencia de unas de sus figuras nacionales. Quien sí estará seguro es el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda. En la formación naranja consideran que se ha forjado bien en los actos en los que ha participado hasta el momento y consideran que puede ser uno de los activos principales para atraer votos. «Lo están moviendo como un espada más», resume una fuente directa del partido al respecto. Además del jueves. El acto central será, de nuevo en Málaga, el 25 de noviembre. Para entonces, sí está confirmada la presencia del presidente de la formación naranja, Albert Rivera.

El tándem de candidatos de Adelante Andalucía, integrado por Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, hará parada en Málaga por vía doble. A falta de otras fechas, está confirmada la presencia de ambos el 25 de noviembre, que coincide con el Día Internacional contra la Violencia de Género. Ambos líderes estarán en la marcha que se celebrará en Málaga. Luego, cerrarán la campaña el día 30 de noviembre, con un acto al que acudirá el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.