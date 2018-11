Arrimadas: "Andalucía no es del PSOE al igual que Cataluña no es de los nacionalistas"

Los Baños del Carmen han sido el escenario escogido por Ciudadanos para dar comienzo a su campaña electoral para las elecciones andaluzas. El candidato de Cs a presidir la Junta de Andalucía, Juan Marín, acompañado por la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha defendido que son la única fuerza para liderar el cambio en Andalucía.

Así, ha asegurado que van a ganarle "al conformismo y al victimismo", confiando en que "Andalucía tiene talento y capacidad de innovar". Por ello ha defendido que se abre la etapa de la esperanza.

Por su parte, Arrimadas ha afirmado que el futuro de Andalucía no tiene por qué escribirlo siempre el PSOE y que "Andalucía no es del PSOE al igual que Cataluña no es de los nacionalistas".

"Incluso el CIS nos dice que somos imparables", ha valorado Arrimadas, insistiendo en que salen a ganar "no como otros partidos que han salido a perder porque dan a Andalucía por perdida".