El PP abre la campaña en Málaga alentando la remontada del PP

El PP ha abierto el fuego de la campaña para las elecciones andaluzas en Málaga. El acto, en el Polo Digital de Contenidos, ha presentado un cartel por todo lo alto, con la presencia del presidente del PP, Pablo Casado, arropando al candidato de la Junta de los populares, Juanma Moreno. El escenario, elegido a propósito sus aires de innovación, ha ejercido de metáfora para sintentizar el mensaje que quiere trasladarse durante estas dos semanas de campaña. Alentar el cambio. Sustituir lo viejo, representando por el PSOE, por lo nuevo, el PP, encabezado por un Moreno que está llamado a trasladar a Andalucía del furgón de cola a la vanguardia. Como colofón a una "jornada maratoniana", se ha acabado por desvelar un cartel electoral, virtual, en este caso, que reza de la siguiente manera: "Garantías de cambio".

El PP llega a la línea de salida consciente de que necesita sumar votos en las próximas dos semanas si quiere ser determinante. En este sentido, Casado ha alentado la remontada del PP de cara a las elecciones del 2 de diciembre. "Cuando todo es imposible hay que ganar", ha asegurado el líder del PP, además de puntualizar que la única "garantía de cambio real" la representa Juanma Moreno. "Tu partido confía en ti y tu tierra confía en ti", ha precisado.

En esta apelación a un cambio, Casado ha repasado la trayectoria de Moreno al frente del PP. "Juanma hubiera sido ministro, pero dejó su cómoda vida en Madrid porque quiere un mejor futuro para sus hijos. Juanma quiere romper la resignación", ha asegurado, arremetiendo, a su vez, contra la gestión del PSOE por partida doble. Contra la de Susana Díaz en la Junta y contra la de Pedro Sánchez en la Moncloa. Casado, al contrario que en otras ocasiones, esta vez sí, ha centrado gran parte de su intervención en desglosar las propuestas concretas que quiere impulsar el PP en Andalucía: bajada de impuestos, creación de empleo, blindaje de la educación concertada y apuesta firme por la formación profesional.

Casado ha querido buscar una relación directa, una vez más, entre Sánchez y Díaz, asegurando que un voto a la segunda es un voto al actual presidente del Gobierno. A Sánchez le ha vuelto a afear que "gobierna con los independentistas" y ha apelado al tradicional votante del PSOE que abandone sus siglas de manera puntual. "A los que no les gusta que Sánchez pacte con los independentistas, que no les gusta que Sánchez pacte con Otegui", ha señalado, que se pasen al PP.

Moreno, por su parte, ha sido el encargado de cerrar el acto. Lo ha hecho haciendo referencia a lo que cree es "una ocasión histórica" para todos los andaluces que "creen en un mejor futuro para sus hijos y sus nietos". En este sentido, se ha reivindicado como el único candidato que representa "una garantía de cambio".

En este sentido, ha pedido a los ciudadanos que no caigan en la resignación. "Cuántos de vosotros no habéis tenido otra experiencia que no ha sido el PSOE en el Gobierno de Andalucía", se ha preguntado, además de asegurar que el 2 de diciembre representa el "momento de una nueva Andalucía". Al igual que ha hecho en otras ocasiones, ha resaltado que "el PP representa al partido de las clases medias".

Al acto que ha asistido toda la plana mayor del partido. Además de todos los integrantes de la lista que encabeza Casado, con su número dos, Esperanza Oña, han asistido, entre otros, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.