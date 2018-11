El Ayuntamiento se gastará 40.000 euros en reformar el palco del Martín Carpena

El Ayuntamiento de Málaga, dentro de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) aprobadas el pasado martes por el pleno, va a gastarse, aconsejado por la empresa Málaga Deporte y Eventos, 40.000 euros en reformar la zona de autoridades del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, con la excusa de que tras 18 años de actividad se hace necesaria esta actuación.

Así, la vida útil de esta zona tras la rehabilitación será de diez años y, gracias a ella, los ingresos ascenderán a 3.500 euros anuales. Entre las actuaciones, se propone: la redistribución y sustitución de las butacas existentes por un nuevo modelo de butaca más moderno y funcional; la reforma de la barandilla de acero inoxidable, mediante la instalación de vidrio laminar de seguridad; la instalación de rodapiés en el graderío, que impedirá la entrada de suciedad y líquidos desde el graderío de público a la zona del palco de autoridades y la mejora del pavimento de acceso al palco, con un suelo de tarima flotante.

También se prevé la reforma de la zona de cabinas de televisión situada sobre el palco de autoridades, mediante el enfoscado y pintura de la cabina, así como la instalación de un cierre metálico con acristalamiento de vidrio de seguridad; la instalación de paneles de metacrilato como soporte de la imagen corporativa para vinilos; la instalación de cerraduras electrónicas de control de acceso y la reforma de las instalaciones eléctricas y de datos en la zona de autoridades. Con IVA incluido, esta reforma costará un total de 48.400 euros.

No son las únicas reformas que se van a llevar a cabo en el Martín Carpena como consecuencia de las IFS aprobadas el martes: también se prevé la impermeabilización y aislamiento de la cubierta de la pista auxiliar; la sectorización; mejoras en cuanto a eficiencia energética, dos capítulos de reformas varias y un séptimo expediente de eficiencia energética. En total, la inversión asciende con IVA a 344.850 euros.

El PSOE acusó ayer al PP de «colar» esta actuación en las IFS. Para los socialistas está actuación no se ajusta a los criterios fijados en las IFS, que establecen como condición para su inclusión que «deben suponer un ahorro en un tiempo determinado de 10 años, algo que evidentemente no se cumple en este caso». «Se supone que las propuestas englobadas dentro de las IFS han de tener como objetivo la mejora de la ciudad y sin embargo esta actuación no redunda en absoluto en beneficio de nuestro municipio. Nada más lejos de la realidad, estamos hablando de 40.000 euros dilapidados en dar lustre a los palcos de Palacio de Deportes y por contra dejar a distritos enteros como el de Campanillas sin un solo euro de inversión. Ante esta situación nos plantamos y no aceptaremos que se siga marginando a las barriadas de Málaga», expresó el portavoz del PSOE y candidato a la Alcaldía, Daniel Pérez.

«El gobierno del PP habla de que con esta actuación anualmente obtendrán un retorno de 3.500 euros, una cifra irrisoria teniendo en cuenta el gasto realizado y cuántas personas podrán beneficiarse», agregó, para recordar que propuestas realizadas por su grupo como el parque canino de La Roca, mucho menos costoso y que repercutiría positivamente en un número de personas, así como sus mascotas, mucho mayor», dijo.