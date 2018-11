Domingo pasado por agua en la provincia de Málaga

La provincia de Málaga no se libra del tiempo típicamente otoñal de los últimos días ni siquiera en fin de semana. La previsión de la Agencia Estatal de Meterología apunta a unos próximos días lluviosos, con cielos cubiertos y temperaturas frescas que apenas rozarán los veinte grados. Será el domingo cuando las precipitaciones se registrarán en toda la provincia, continuando durante la jornada del lunes y, de forma más intermitente, con el paso de los días de la semana próxima.

Para el viernes y el sábado se esperan chubascos dispersos en Málaga capital, con una probabilidad de precipitación que irá aumentando con el paso de las horas hasta hacerse seguras domingo y lunes. Lloverá, aunque no de forma torrencial, ya que la Aemet no ha activado ningún aviso por fuertes precipitaciones para el fin de semana. En una situación parecida estarán los municipios de la Costa del sol Occidental. En Marbella, por ejemplo se espera que las lluvias hagan acto de presencia incluso este mismo viernes. En el interior de la provincia, el agua no hará acto de presencia hasta la jornada del domingo en la comarca de Antequera, mientras que en la Serranía de Ronda sí lloverá el sábado, con temperaturas algo más frescas que en el litoral malagueño. En la Axarquía, las lluvias no llegarán hasta la mañana del domingo.

Las lluvias se quedarán toda la semana

No mejorará el panorama, climatológicamente hablando, en el inicio de la semana próxima. La Aemet prevé lluvias generalizadas (seguras el lunes y dispersas martes y miércoles) en toda la provincia, aunque de momento sin avisos de tormenta o precipitaciones intensas.