De la Torre advierte a los hosteleros de que la zonificación acústica no resuelve el problema del ruido

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en que está dispuesto a "profundizar" en el análisis de la situación en relación con el conflicto del ruido en Málaga pero ha pedido a los hosteleros que "profundicen en que en la hipótesis de que fuera legalmente viable --esa zonificación del centro-- no lo resolvería".

De la Torre ha explicado que se verá qué es lo hecho en otras ciudades, como en Sevilla, y "profundizaremos en ello sobre la base legal que se pueda hacer". No obstante, ha vuelto a advertir de que por "las noticias que tenemos nosotros no es legalmente factible".

Eso sí, ha dejado claro que esto "no resuelve el tema" ya que "quedan la gran mayoría de las calles --superadas-- por ese índice de saturación aunque se eleve el nivel de decibelios en el caso de que fuera factible legalmente".

La "clave" en todo este proceso para De la Torre está "en esa palabra mágica" de la "calidad", para que exista en el sector público y privado y "se creen puentes de colaboración, de sentirnos juntos para, como hemos hecho hasta ahora, el éxito no se vuelva en contra, al revés, sea creciente".

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas acerca de que los hosteleros hayan aparcado la huelga del día 30 de noviembre, día de la inauguración del encendido navideño, por la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) a la espera de que el Ayuntamiento estudie la zonificación acústica.

De la Torre ha vuelto tender la mano a estudiar todos los escenarios y ha insistido en que los hosteleros deben ver al Ayuntamiento "como un aliado para estos temas". "Defendemos la riqueza y el empleo que genera el sector pero queremos hacerlo en términos que sean siempre buenos para la ciudad".

No obstante ha señalado que la declaración de Zona Acústicamente Saturada "es legalmente necesaria hacerla; está ahí" pero "no hay que verlo como algo negativo hay que convertirlo en algo positivo". También ha reiterado que existe un plazo de alegaciones y "estudiaremos cualquier alegación que se plantee".

"Estamos abierto a hacer nuevas mediciones", ha afirmado tras las quejas de los empresarios, añadiendo en que "profundizaremos en la situación acústica".

De igual modo, ha recordado que acordaron con la asamblea el llevar a cabo un protocolo entre las Áreas de Comercio y Medio Ambiente para "ir viendo de qué forma se hace la aplicación del artículo 11/2 del 155 de la Junta en relación con las terrazas".

Al respecto, ha incidido en que la voluntad del equipo de gobierno es que "las terrazas, que son un activo para la ciudad, sigan existiendo y sí queremos que cumplan, por un lado, el espacio, y luego exista esa posición proactiva de todos para trabajar en reducir el nivel sonoro de la ciudad".

Ha incidido, de igual modo, en la mediación para "trabajar juntos". "Hay mil fórmulas de hacerlo, es cuestión de poner voluntad, imaginación, recursos para poder sacar adelante el tema". Por otro lado, el alcalde de Málaga ha dicho estar dispuesto a reunirse más veces con el sector.



El día 30, marcado en rojo

Por otro lado, frente a la postura de los hosteleros que ven tiempo suficiente el plazo fijado al Ayuntamiento del día 30 de noviembre, el alcalde ha dicho que "no tenemos que preocuparnos con el día 30" y "debemos de trabajar de una manera más allá de la perspectiva del día 30". "Es evidente que si queremos hacer una cosa con seriedad debemos tener un poco más margen sobre esa cuestión".

"No nos gusta trabajar bajo presión pero no me importa trabajar bajo presión pero no conduce a nada; importa hacer las cosas bien, no equivocarnos en estos temas, que es complejo y difícil donde hay que cumplir la ley para todos y no hacemos distinción entre unos y otros", ha advertido.

Así, ha dicho que "hay que hacer las cosas de una manera correcta y hay que crear ese clima de encuentro, diálogo y colaboración", ha defendido De la Torre.