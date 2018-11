Malformaciones erradicadas en España

El estrés, aumento de edad en la gestación y tratamientos de fertilidad son algunos de los factores que hacen en los últimos años que aumente el nacimiento de niños prematuros. Una tasa que se sitúa al 10 por ciento a nivel mundial, dos puntos menos que la media nacional pero que se eleva en el Materno Infantil hasta alcanzar el 13 por ciento.

El coordinador de cuidados de Neonatología del Materno Infantil, Javier de la Morena, detalla que el principal motivo de esta tasa es que el hospital es centro de referencia en Obstetricia y Neonatología, En el último caso, el hospital es referente tanto para centros públicos como privados de la provincia, campo de Gibraltar, La Línea de la Concepción (Cádiz) y Andalucía Oriental. «Somos centro de referencia para Almería en neurocirugía y cardiocirugía neonatología», apuntó. Además, atiende a niños recién nacidos de Nador, ciudad situada en el norte de Marruecos, y desde la cual las madres se desplazan al hospital de Melilla para ser atendidas; casos que se derivan al Materno ante la complejidad que presentan los niños en muchos casos con malformaciones que en España están erradicadas desde hace años. «Aquí se produce una cosa que no tiene casi ningún hospital de España al estar los embarazos controlados. Si se produce algún tipo de malformación se interrumpe el embarazo pero en Marruecos eso no pasa», explicó el coordinador. Es por ello que al Materno llegan menores con enfermedades como síndrome de patau, una dolencia que no tiene esperanza de vida a largo plazo.