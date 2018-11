Más de 800 rayos cayeron el domingo en Málaga

Según informa la Agencia Estatal de Meterología (AEMET), alrededor de 830 rayos cayeron sobre tierra en el día de ayer en la provincia malagueña. Las intensas lluvias comprendidas principalmente entre las 09.00 y las 11.00 en la zona occidental y entre las 13.00 y las 16.00 horas en la parte oriental, vinieron acompañadas de incesantes relámpagos que llegaron incluso a causar daños en algunos puntos de la provincia. Casi 1.300 rayos, calcula Aemet, se han contabilizado sobre mar, cerca de la costa malagueña.



Aunque existe previsión de que las lluvias no cesen durante la semana, Aemet indica que no hay ningún tipo de alerta por lo que no serán tan intensas como las de ayer, domingo. Asimismo, no se descarta, entre hoy y mañana, ligeras tormentas por la parte interior de la provincia. En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan con máximas de 18 grados y las mínimas circunden alrededor de los 12 grados.



Respecto a la cantidad de agua acumulada, la Red Hidrosur señala que las zonas de Pujerra y Río Genal, al oeste de la provincia, son las zonas donde más se ha acumulado en el día de ayer, 62 y 69 litros por metro cuadrado, respectívamente, y al este, la zona del río Benamargosa, con 63.











Aquí otro del mismo rayo pic.twitter.com/nUkKdRR6Me — David Jiménez (@Bokeron79) 19 de noviembre de 2018