La oposición municipal insta al PP a destinar más medios a los bomberos de Málaga

La Comisión de Ordenación del Territorio y Seguridad ha aprobado este lunes, por siete votos a favor y cinco en contra, a propuesta de IU-MpG, una moción en la que se insta al equipo de gobierno a cumplir los más de veinte acuerdos adoptados ya en Pleno para dotar de mayores medios humanos y materiales al Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

También sale adelante el punto dos, instar al Consistorio a dotar de medios materiales suficientes y de recursos para mejorar su tiempo de respuesta y salvar vidas: en concreto, se piden radiales para todas las unidades, equipos de protección para el uso de las motosierras, equipo para rescates acuáticos, GPS, tabletas y móviles actualizados; se insta también a incrementar la plantilla, a mantener y dotar de medios humanos y materiales de la Unidad Médico Sanitaria de Intervención (UMSI) y que se recupere el Grupo de Rescate Acuático (GRES), y que se ponga en funcionamiento el parque de Campanillas. Sólo han recibido el voto contrario del PP, mientras que la oposición de izquierda y Ciudadanos han apoyado estos puntos.

Previamente a la aprobación, ha habido un bronco debate. El edil de Seguridad, Mario Cortés, ha recordado que la huelga de los bomberos comenzó para pedir un recorte de las guardias, una reclasificación profesional y un reglamento, y que las denuncias sobre las faltas de medios vinieron después. Ha asegurado que la huelga ha devenido en un conflicto político, ya que hay dirigentes sindicales que intentan hacer méritos para ir en las listas de Podemos y que el "objetivo de algunos bomberos es quitar al equipo de gobierno del PP".

El edil del PP se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de subir el número de bomberos, pero el problema es la tasa de reposición impuesta primero por el Gobierno de Rajoy y que ahora mantiene el de Pedro Sánchez, ha defendido que los medios técnicos son suficientes y los modos de actuación están sujetos a los protocolos, algo que, si no se cumple, puede tener consecuencias penales. Ha recordado que la ambulancia de bomberos está para atender a sus efectivos, y que ello no puede suplir la falta de medios de la sanidad andaluza, por el hecho de que una ambulancia del 061 llegue tarde a una emergencia y in médicos, y que está dispuesto a convocar una plaza para un médico para la UMSI (este año se han jubilado dos).

El portavoz de IU-MpG, Eduardo Zorrilla, ha recordado que recientemente han muerto dos personas en la capital en sendos incendios, ha reseñado las carencias de medios en el cuerpo y ha recordado que la ausencia o presencia de estos medios marca, en muchas ocasiones, "la frontera entre la vida yla muerte". "Parece mentira que en una ciudad como Málaga los bomberos carezcan de los medios necesarios y adecuados", ha declarado, para recordar que el parque de Campanillas costó nueve millones y está cerrado.

Juan José Espinosa, edil no adscrito, ha recordado que se han incumplido 22 mociones para dotar de medios a los bomberos; Alejandro Carballo, de Ciudadanos, ha comparado esta situación con "El Día de la Marmota", y ha precisado que Cs y el PP llegaron a un acuerdo para que en las cuentas de este año se invirtieran dos millones de euros en las necesidades del cuerpo; Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora, ha declarado que los bomberos están defendiendo los intereses públicos y son funcionarios, y ha pedido a Cortés que no haga "más chapuzas" y Rafael Gálvez, del PSOE, ha criticado al edil del PP por referirse al 061, un servicio valorado con un 99% de satisfacción por la ciudadanía, en esos términos.

Los bomberos han aplaudido en varias ocasiones, sobre todo cuando han intervenido los portavoces de la oposición, y Mario Cortés ha tenido que pedir en varias ocasiones que le dejaran hablar.