Málaga celebra el pleno infantil municipal

Tras la reciente renovación de la distinción de la ciudad de Málaga como Ciudad Amiga de la Infancia por parte de Unicef, esta mañana, se ha celebrado el XXIV pleno infantil, presidido por la alcaldesa infantil, Marta Martín-Moyano y la secretaria Marta Morillo. Además, ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, diversos miembros de la Corporación Municipal y Francisco de la Torre, quien ha declarado que: "El papel de la escuela y la familia es fundamental".



Entre el 7 y el 9 de noviembre, tuvo lugar el VIII Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en el que participaron 8 de los más de 500 consejeros infantiles malagueños. Al igual que en el pasado congreso, el pleno ha tratado: la pobreza infantil, la educación inclusiva, la lucha contra la violencia, las nuevas tecnologías, los derechos sociales y la familia, infancia y adolescencia.



Los consejeros infantiles, hasta los 18 años de edad, de los once distritos malagueños, aseguran haber crecido con la crisis y haber sentido sus efectos. Así como su preocupación por los refugiados que cada día llegan a España. Han mencionado también la subida de la luz a la que muchas familias no pueden hacer frente. Por esto, proponen apoyar a las familias con menos recursos.



En cuanto a la educación inclusiva, se ha propuesto la dotación de los centros escolares con ebooks y tablets, además de pantallas digitales en las aulas para una enseñanza más dinámica y atractiva. También piden "aprender más de la realidad" y realizar más salidas para conocer la ciudad.



La lucha contra la violencia, uno de los puntos más relevantes actualmente, debido al aumento de agresiones que se dan en las aulas y fuera de ellas, ya que, según declaran los consejeros, los agresores persiguen a sus víctimas hasta el recreo o incluso en la vía pública. Para combatirla, proponen el aumento de vigilancia en los recreos, la realización de obras de teatro para concienciar sobre el bullying, un buzón en el que las víctimas puedan contar sus casos anónimamente o el trabajo con las familias y agresores, entre otros,para que "no todo quede en el castigo".



Propuestas para el uso de las nuevas tecnologías también se han votado en este pleno, en el que además de resaltar las buenas prácticas que estas favorecen, se ha diferenciado entre el uso, abuso y adicción. Concienciando así de las consecuencias negativas que estas pueden tener si no se hace un uso adecuado de las mismas.



La familia, la infancia y la adolescencia, ha concluído con los aspectos tratados. Desde el Consejo piden que los más pequeños estén protegidos, la ayuda de los servicios sociales a todas las familias y recuerdan a los menores que llegan de otros países. Así, piden espacios de ocio saludables.



Ariola Malaj, exalcaldesa infantil y Marina Beltrán, exconsejera infantil, han dedicado unas palabras a los actuales consejeros y a la recién nombrada, alcaldesa infantil, Marta Martín-Moyano. Malaj anima a continuar con esta actividad a todos los niños malagueños: "Aportando cada uno nuestro granito de arena conseguiremos una inmensa montaña llena de mejoras".



Finalmente, De la Torre ha reconocido el trabajo del Consejo Infantil por "aludir a temas de actualidad y de complejidad" y ha animado a continuar porque "aún queda mucho por hacer".















