Crean la marca ´Comercio de Málaga´ para visibilizar y potenciar a las firmas locales

La asociación empresarial Málaga Comercio ha lanzado la marca promocional "Comercio de Málaga", con la que quiere unificar la imagen del sector y ayudar a que todos los negocios disfruten de posicionamiento web y técnicas de marketing digital que les permitan competir en internet. El colectivo, que representa a 4.000 empresas de Málaga y alredededor de 25.000 tabajadores, quiere por un lado que todos los asociados luzcan el nuevo logo en sus establecimientos para hacer valer "el hecho diferencial del comercio cercano, de calidad y que siempre está al servicio del consumidor con un trato personalizado y continuo". Además, se está trabajando en una página web completamente rediseñada que dará cabida a los comercios locales con fichas, geolocalización, ofertas, campañas específicas, noticias y participación. También en los perfiles de redes sociales, que se usarán como canal de comunicación continua con asociados y consumidores.

La federación prestará así servicios de marketing digital y posicionamiento web a comercios locales para competir con las grandes plataformas de venta de internet, de manera que sean localizables e identificables por los consumidores en sus búsquedas de productos o servicios en la provincia, según ha explicado este martes el secretario general del colectivo, Sergio Cubero.

"El objetivo de la campaña es dotar de valor a cada comercio, calle, municipio y sector de actividad, en un contexto económico hipercompetitivo y caracterizado por las nuevas tecnologías", han apuntado los responsables de Málaga Comercio, asociación creada en 2014.

Desde la asociación, que está acometiendo esta campaña de la mano de la agencia Coonic, se calcula que estos nuevos servicios permitirán la visibilización en internet de alrededor de 1.500 pequeños comercios tradicionales de barrio que hasta ahora no tenían ninguna presencia en la web. Para los que sí tienen ya presencia en la red, la web de Málaga Comercio reforzará su posición, al remtir al usuario a sus correspondientes páginas. La nueva web se presentará en un par de semanas, coincidiendo con la campaña de Navidad, aunque las fichas personalizadas de cada comercio no estarán hsata 2019, ya que ahora hay que realizar un trabajo de campo para recabar los datos de todos estos negocios.

"Queremos que la web sirva de altavoz al comercio local, que no tiene las armas y capacidades para competir con las grandes cadenas. Vamos a desarrolar un proyecto donde al menos estén visibles. Así el cliente podrá saber que muy cerca de su casa hay un comercio donde se vende lo que está buscando", han comentado en la asociación que aclara, eso sí, que la web no será un punto de venta on line.

En cuanto al distintivo con la marca "Comercio de Málaga", éste será visible en los establecimientos adheridos y permitirá a los consumidores, tanto residentes como visitantes, "relacionar su compra con aspectos clave como la originalidad, la calidad, el trato personalizado, la tradición, la responsabilidad social corporativa, las nuevas tecnologías o la eficiencia energética de los comercios".

Cubero, acompañado del vicepresidente de Málaga Comercio, Jacobo Guerrero, y de integrantes de la junta como María José Navarro y Lorena García Claros, ha comentado que el logo tendrá diferentes versiones en función de la zona geográfica, tanto dentro de Málaga capital (por distritos o barrios) como en la provincia (por municipios o comarcas). También se podrá adaptar a la especificidad de cada gremio o sector.

"Sabemos que el cliente no nos va a comprar por el hecho de ser comercios malagueños. Tenemos que trabajar bien y situarnos en el campo del ecommerce. Pero con estas sinergias comunes, el cliente acaba encontrando algo diferente, distinto de las multinacionales, y eso también tiene mucho valor. Esto es una ayuda. A la gente le gusta comprar en empresas de Málaga, es un diferencial positivo", han apuntado en relación a esta iniciativa.

Respecto a la inminente campaña navideña, Cubero ha apuntado que el comercio malagueño espera una subida de las ventas de entre el 3% y el 5% en relación al año anterior, con un mes previo, el de noviembre, que cada vez cobra más fuerza dentro de la facturación anual de los comercios con fenómenos como el del Black Friday.

"Se nota también la recuperación económica, aunque tampoco podemos hablar de una cresta de consumo", ha añadido. El sector asume que el gran reto es adaptarse al ecommerce, aunque muestra su preocupación de que los gigantes de la venta on line puedan tener "un tratamiento fiscal distinto" que les beneficie en relación al comercio tradicional.