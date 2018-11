La Diputación aprueba ayudas de emergencia para los municipios afectados por las lluvias

El pleno de la Diputación ha aprobado este lunes, en su sesión ordinaria, una moción del grupo socialista relativa a ayudas de emergencia de la institución provincial a los municipios afectados por las últimas lluvias. La iniciativa ha sido ratificada por PSOE, IU y Málaga Ahora, aunque ha contado con el voto en contra del PP.

El portavoz socialista, Francisco Conejo, ha recordado las inundaciones sufridas y la situación en la que se encuentran las comarcas de Antequera, Ronda y Guadalteba, argumentando que la situación vivida merece que la Diputación haga un esfuerzo. "El Gobierno aprobó la declaración de zona gravemente afectada y la Diputación no ha hecho nada", ha subrayado, indicando que el Gobierno central y la Junta sí han puesto en marcha ayudas. El portavoz adjunto del PP, Francisco Oblaré, ha dicho que aunque sea una moción de interés "la lógica presupuestaria y de los tiempos nos dice que no nos da tiempo a ponerlo en marcha" y ha destacado que el Gobierno central aún no ha abonado las ayudas correspondientes a 2016.

En caunto a las ayudas de 2015 y 2016 Conejo ha subrayado que, entonces, gobernaba el PP y no se abonaron "y la Junta con un Gobierno socialista, pagó; y ahora con un Gobierno socialista en Madrid va a pagar lo que incumplió el PP".

El portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, ha asegurado que van a tener que utilizar los presupuestos de 2019 y que "el PP puede escudarse en que queda poco tiempo, pero no pasa nada por aprobar esto ahora y que vaya con cargo a 2019. No es una excusa para no aprobar la moción".

Por su parte, el portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, ha manifestado saber que "estamos en una fecha complicada" y que será complicado "llegar más allá de los fondos de contingencia", aunque han votado a favor. En este sentido, ha propuesto revisar el fondo de contingencia y duplicarlo debido a las condiciones meteorológicas que está sufriendo la provincia y criticando que el Gobierno central "no cumple como debiera" al no haber abonado aún las ayudas de 2016.



Plan de viviendas

Por otro lado, la moción urgente del PP relativa a la situación de la vivienda pública en Andalucía ha sido aprobada también esta mañana. Con ella se da luz verde, entre otros asuntos, a instar a la Junta a consencuar un nuevo Plan Andaluz de Vivienda 2019-2023, garantizando 1.000 millones de euros de fondos propios autonómicos para ejecutar las políticas de vivienda. El segundo punto de esta moción, que prevé ampliar el parque público de vivienda social de la Junta con la construcción de 40.000 viviendas protegidas, ha salido adelante con los votos en contra del PSOE, que ha asegurado que la Junta ya está trabajando en ello, y la abstención de Cs e IU.

Asimismo, se han debatido otras cuestiones como iniciar la negociación del presupuesto de 2019, que ha sido llevada por el PSOE y aprobada por unanimidad. Igualmente, la moción urgente llevada a pleno por IU y Málaga Ahora relativa a acabar con la discriminación salarial en el Consorcio Provincial de Bomberos ha salido adelante bajo la mirada de los propios bomberos, que han acudido una vez más al pleno. Sobre este asunto, el PP ha recordado que están en plenas negociaciones y se han mostrado optimistas con que se resuelva pronto.

También se ha aprobado la moción urgente de Ciudadanos, con los votos en contra del PP, relativa a un plan de limpieza de los cauces en sus tramos urbanos. Además, durante el debate de la moción de IU para mostrar el rechazo a la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, que ha salido adelante en ese punto y no en el relativo a la creación de una banca pública, Conejo ha aprovechado para saludar a los empleados del Patronato de Recaudación, que se encontraban en la sala de plenos, recordando que piden las "35 horas semanales que se han aplicado en Diputación", entre otras cuestiones como la falta de empleados. El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha recriminado al socialista la utilización de su tiempo de intervención sobre un asunto en concreto para hablar de otros temas. Aún así Conejo ha reivindicado la importancia de este colectivo, que lo ha aplaudido hasta en dos ocasiones, teniendo Bendodo que recordar que no está permitido manifestarse durante el pleno ni a favor ni en contra de las intervenciones.