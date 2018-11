Aún está a tiempo de pedir los mejores descuentos de Black Friday a nuestros ´Cazadores de Ofertas´... pero solo quedan horas

Ya solo quedan unas horas para poder rellenar la encuesta y solicitar los productos de los que quiera recibir las mejores ofertas en la noche Black Friday. Aproveche el tiempo y haga sus peticiones porque recibirá una selección única, no solo de descuentos sino de la mejor relación calidad-precio.

Pero el tiempo se acaba, y este miércoles día 21, a partir de las 12.00 del mediodía ya no podremos recibir más encuestas.

Porque a partir del cierre, los 'Cazadores de Ofertas' intensificarán su trabajo y necesitan ese tiempo para poder clasificar las más de 30.000 peticiones de productos que hemos recibido durante apenas una semana. Y también para comenzar a preparar los miles de páginas que habrá que crear en la noche del Black Friday.

Porque cada uno de nuestros 'suscriptores' tendrá una página única en la que figurarán los descuentos de los productos que haya solicitado. Nosotros solo le enviaremos un correo en el que encontrará el link a su página, desde la que podrá cerrar la compra con un solo clic.

Los 'Cazadores de Ofertas', una vez clasificadas todas las peticiones, comenzarán a trabajar sobre las ofertas de Black Friday para empezar a seleccionar, de cada conjunto de productos, los que tienen un porcentaje de descuento mayor.

Y una vez que tengamos seleccionados los mayores porcentajes de descuento, así como la cantidad que se ahorra en cada producto, empezaremos a comprobar cuáles de esos son los mejor valorados.

Será el cruce final, con una parte importante de trabajo manual y la colaboración de compramejor.es, para decidir las ofertas que le enviaremos, y que procuran ahorrarle mucho tiempo de búsqueda entre los miles de ofertas que van a aparecer esa noche.

No se trata de enviar solo el mayor porcentaje de descuento. Podemos descartar artículos que tengan un ahorro importante. Porque si no es un producto contrastado, no lo incluiremos en nuestra lista (salvo que sea nuevo), ya que consideramos que el ahorro lo es de verdad si va unido a la calidad.



Tendremos también en cuenta las ofertas de Black Friday que han empezado con antelación. Porque este año la semana ha arrancado muy fuerte y hay productos cuyos descuentos no serán fácilmente mejorables el viernes. Y desde ayer tienen unos precios que no se pueden perder.

Recuerde también que haremos la misma operación para el Cyber Monday, y si lo solicita en la encuesta le enviaremos también las mejores ofertas de ese día, con la misma filosofía e idéntica manera de trabajar.

Ya sabe que aunque en España el Black Friday puede con todo, en EE.UU, cuna de estas ofertas, el año pasado hubo más ventas el lunes que el viernes.

Y sobre los productos que ustedes están solicitando, el mayor sprint de última hora lo están dando los productos de moda. Y sobre todo la ropa, que ha desbancado a los zapatos, tanto en hombre como en mujeres, e incluso en niños.

En este conjunto de productos hay muchos artículos con un 50% de descuento, e incluso más.

También dieron otro repunte de última hora los productos de Alexa. Sobre todo los altavoces Echo, que nos ponen Alexa en casa solo con enchufarlos.

Puede que en este empujón de últimos días haya sido fundamental que han vuelto a entrar en el catálogo de ofertas, y recuperan los altos descuentos con los que se presentaron para su lanzamiento en España.

Los relojes con gps multideporte, y los smartwatch también siguen subiendo, y los que ayer aparecieron con grandes descuentos en las ofertas del día de Amazon seguro que ayudaron mucho al aumento de peticiones.

En la cima, eso sí, se mantienen los móviles y los televisores a muy poca distancia. Y los artículos de deportes ya les están pisando los talones. Sobre todo la ropa, que ha superado por primera vez a las zapatillas.

En la parte de menos éxito, el material de oficina. Ya se ve que las compras de estas fechas nos llevan mucho más al ocio y a la diversión que al trabajo.

Todavía quedan tiempo, aunque muy poco, para rellenar su encuesta. No se arrepentirá y repetirá.